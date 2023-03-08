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До Землі летить комета, яку не бачили 80 тисяч років: коли її можна спостерігати

Фото: Незабаром повз Землю пролетить рідкісна комета (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Повз Землю наступного року пролетить унікальна комета, яку не бачили 80 тис. років. Тобто востаннє це небесне тіло людство бачило у процесі, коли залишало Африку та заселяло решту світу.

Про це повідомили у виданні LadBible.

Що відомо про наближення комети

На відміну від багатьох інших астрологічних подій, проліт комети буде видно неозброєним оком.

Комета, яка колись була відома як C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), знову була задокументована у лютому минулого року у Південній Африці, Чилі та на Гаваях.

Тепер вона має ще ближче наблизитися до Землі, а у вересні 2024 року наблизитися до Сонця на відстань 36 мільйонів миль.

Оскільки сама комета дуже рідкісна, про неї є лише обмежена кількість інформації, але експерти повідомляють, що вона дуже велика.

Цічен Чжан і Пенсільванський університет заявили, що "умови надзвичайно сприятливі для цієї комети, яка багатообіцяє за багато років, і вона цілком може створити явище, подібне до Аренду-Роланду, після перигелія, якщо вона дійсно виживе".

На даний момент комета знаходиться між Сатурном і Юпітером, вона мчить на швидкості 290 664 кілометри на годину. Очікується, що вона підійде на мінімальну відстань до Землі 13 жовтня 2024 року.

За розрахунками астрономів, небесне тіло здійснює оберт навколо Сонця за 80660 років. Замикаючи це коло, вона підійде на мінімальну відстань до зірки 28 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що до Землі мчать чотири величезні астероїди.

Раніше повідомлялося, що цими днями вчені зафіксували потужний спалах на поверхні Сонця класу X1.1, що призвело до порушення роботи радіозв'язку на Землі.

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