Землетрясение и цунами в Измире: видео из разрушенного курортного города

В результате землетрясения погибли люди, много раненых

В курортном городе Измир в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой почти в семь баллов. Эпицентр был в Эгейском море, после чего прибрежные поселки накрыло волной. В соцсетях показывают фото и видео начала землетрясения и его страшных последствий.

В результате ряда толчков 30 октября в городе разрушились многоэтажные здания, под завалами ищут пострадавших. Уже известно о погибших и раненых.

Момент начала землетрясения попал на видео.

Землетрясение в Измире (видео: YouTube)

Сообщается, что шесть зданий разрушены из-за подземных толчков. Местные жители вручную разбирают завалы, вытаскивают оттуда людей.

Людей достают из-под завалов в Измире (видео: YouTube)

После сильных подземных толчков Измир накрыло цунами. Большая вода в городе после землетрясения сносила все на своем пути.

Сообщается, что землетрясение также затронуло берега Греции.

Последствия землетрясения в Турции (фото: t.me/bbbreaking)

Предварительно известно о четырех погибших и 120 раненых (информация на 16:00).

На видео ниже, показано разрушения в городе с высоты

Unfortunately it looks like a number of buildings have collapsed in #Izmir #Turkey after the 6.7 #Samos earthquake pic.twitter.com/oJKmdO4sdg