К Земле на огромной скорости приближается астероид: что известно

Огромный астероид на этой неделе максимально приблизится к поверхности Земли. По данным ученых, он будет намного ближе, чем Луна.

О том, когда стоит ожидать астероида и что он собой представляет, сообщает издание Express.

Астероид с названием 2021 СО приблизится на минимальное расстояние к Земле уже в четверг, 11 февраля. Сейчас он двигается через Солнечную систему, и наблюдатели отметили, что скорость астероида невероятно велика – 11,6 километра в секунду. А это значит, что он в состоянии преодолеть 41 000 километров в час.

Размеры астероида тоже довольно велики – около 32 метров и ученые сравнили его с размером бразильской статуи Христа-Искупителя. В NASA отмечают, что астероид 2021 СО подойдет к Земле ближе, чем орбита Луны. Для сравнения – Луна находится от нашей планеты на расстоянии в 384 000 километров.

Специалисты отмечают, что данный астероид классифицирован как небесное тело, которое не представляет угрозы для нашей планеты. Он значится, как объект, сближающийся с Землей.

Они объяснили, что такие астероиды редко представляют опасность, так как они – осколки, оставшиеся от агломерации внутренних планет, включая Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

Орбита астероида 2021 СО (Фото: NASA)