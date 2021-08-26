К Земле мчится астероид с два футбольных поля, который открыли менее месяца назад

Астероид открыли совсем недавно, 3 августа, присвоив ему имя 2021 PT. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 494 земных дня или 1,35 земных года.

Пока что астрономам не удалось точно определить размер астероида, однако исходя из предварительных расчетов он составляет от 109 до 245 метров.

Это космическое тело признано специалистами потенциально опасным. Астероид приблизится на минимальное расстояние к Земле (4,91 миллиона километров) со скоростью 7 километров в секунду 29 августа в 03:52 по киевскому времени.

На схеме ниже орбита Земли обозначена синим, астероида 2021 PT белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Фото: Орбита астероида 2021 PT (in-space)

Эксперты говорят, что угрозы столкновения нет, но при следующем сближении с планетой, 22 августа 2040 года, он промчится уже поближе - на расстоянии примерно 2,68 миллиона километров.

Почему такие астероиды потенциально опасны

Ученые NASA называют "потенциально опасными" астероиды, которые попадают под эти критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальное расстояние к Земле при сближении - менее 7,5 млн км.

Эти астероиды отслеживают, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, ведь их траектория с каждым приближением к планете меняется.

Сколько потенциально опасных астероидов ожидается в 2021 году

Следует сказать, что не очень крупные астероиды пролетают возле нашей планеты ежедневно, а то и по несколько раз за день. Но потенциально опасных гораздо меньше, они приближаются к Земле приблизительно 1-5 раз в месяц.

Кроме описанного в статье 2021 PT, к нам приблизятся: