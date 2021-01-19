К Земле летит 55-метровый астероид: насколько он опасен для планеты

Огромный астероид приблизится к Земле (Коллаж РБК-Украина)

Огромный астероид пролетит в пятницу, 22 января на расстоянии 384 000 километров от Земли. Его размер – 55 метров и в NASA ему дали название астероид 2020 YE5. На данный момент он пролетает мимо Марса.

Как сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), скорость этого астероида составляет 10,5 км в секунду и 37 800 км в час. Этот огромный космический камень способен облететь Землю полностью всего за один час. Об этом сообщает издание Express.

Скорость этого астероида очень огромна, так как Луна оборачивается вокруг Земли в течение 28 дней. А ему бы хватило около всего одного часа. Его размеры можно сравнить с одним большим синим китом.

В NASA объяснили, что не ожидают изменения движения астероида и никакого вреда Земле он не принесет. Он приблизится к Земле почти на такое же расстояние, на котором обычно находится Луна. И хотя расстояние является безопасным для нашей планеты, в NASA его определили, как объект, который приближается к Земле.

"Научный интерес к кометам и астероидам во многом обусловлен их статусом относительно неизменных остатков мусора, которые образовались в процессе формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. Внешние планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) образовались из скопления миллиардов комет, а остатки этого процесса формирования – это те кометы, которые мы видим сегодня. Астероиды – это осколки, которые остались от первоначальной агломерации внутренних планет, включая Меркурий, Венеру, Землю и Марс", - отметили ученые.

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