Зеленский жестко поставил на место армянского "КВНщика": где ты был, когда убивали украинцев?

Владимир Зеленский отреагировал на обращение к нему российского режиссера армянского происхождения, в котором тот обвинил главу Украины в смерти армянских детей. Сарик Андреасян заявил, что Киев продавал Азербайджану фосфорные бомбы во время военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом Сарик написал на своей странице в Instagram.

Андреасян написал, что у него много друзей-украинцев по всему миру, но он не может гордиться теми, у кого руки в крови. Также он заявил, что Крым принадлежит России.

"Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом, и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные взрывами фосфорных бомб тела армянских детей, и, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе: "Будь вежлив — это человек", но, видимо, когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь га**онами и все человеческое и доброе оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей-украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не можем гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И, раз уж такая история, хотел бы сказать, что Крым наш", - написал режиссер.

Сарик Андреасян и Владимир Зеленский (фото: instagram.com/sarik_andreasyan)

Андреасян написал о том, что они с Зеленским знакомы много лет, Елена Зеленская готовила ему чай на кухне, а сам он звал когда-то Владимира играть в его фильме.

Владимир Зеленский в свою очередь ответил армянину на своей Facebook-странице. Там глава государства написал большой пост и сообщил, что Сарик поверил фейкам и Украина никогда и никому не поставляла фосфорных бомб.

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но. Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще", - написал Зеленский.

Глава Украины еще раз напомнил, что такие "вбросы" появляются не впервые и они выгодны России.

"Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду. Можно же было спросить у меня лично? Или нет? Нам прекрасно известно, кто и почему ввергает подобную "информацию". У нас уже есть иммунитет ко всему этому. Есть он и у Европы", - ответил Сарику Зеленский.

В конце обращения Зеленский спросил у режиссера, где он был в то время, когда война пришла в Украину и тут погибали дети.

"Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети. Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом", - резюмировал президент.

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