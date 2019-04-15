Зеленский выдвинул Порошенко новые требования: реакция сети

Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко ряд новых требований
В преддверии второго тура выборов президента Украины, который состоится в воскресенье, 21 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский опубликовал новое видео на своей Facebook-странице, в котором выдвинул ряд требований к действующему гаранту.
В частности, Зеленский потребовал от Порошенко перейти от "я услышал" к "я сделаю". А именно поспособствовать наказанию убийц активистки Екатерины Гандзюк и подозреваемых в коррупции в "Укроборонпроме", а также вспомнить о военнопленных моряках.
Также Зеленский обвинил Порошенко в том, что тот "бегает по каналам", "сдает всем подряд анализы" и "кричит на стадионах".
Зеленский обратился к Порошенко в новом видео перед дебатами (facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК "Олимпийский", в воскресенье, 14 апреля. В ответ на это Петр Порошенко спел песню "Ти ж мене підманула" и заявил, что ждет Зеленского на "Суспільном" 19 апреля.
Пользователи сети в недоумении от новых требований Владимира Зеленского, который обвиняет Петра Порошенко в том, что он выполнил его же условия относительно анализов и стадиона. Хотя многие пользователи поддерживают требования Зеленского.
Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в городах Украины появились билборды якобы от комманды Петра Порошенко с надписью "Кінець" и фото действующего президента.