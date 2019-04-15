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Зеленский выдвинул Порошенко новые требования: реакция сети

STYLERВыборы 2019    15.04.2019 - 14:22
Зеленский выдвинул Порошенко новые требования: реакция сети
Зеленский обратился к Порошенко в новом видео перед дебатами (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко ряд новых требований

В преддверии второго тура выборов президента Украины, который состоится в воскресенье, 21 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский опубликовал новое видео на своей Facebook-странице, в котором выдвинул ряд требований к действующему гаранту.

В частности, Зеленский потребовал от Порошенко перейти от "я услышал" к "я сделаю". А именно поспособствовать наказанию убийц активистки Екатерины Гандзюк и подозреваемых в коррупции в "Укроборонпроме", а также вспомнить о военнопленных моряках.

Также Зеленский обвинил Порошенко в том, что тот "бегает по каналам", "сдает всем подряд анализы" и "кричит на стадионах".

Зеленский обратился к Порошенко в новом видео перед дебатами (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК "Олимпийский", в воскресенье, 14 апреля. В ответ на это Петр Порошенко спел песню "Ти ж мене підманула" и заявил, что ждет Зеленского на "Суспільном" 19 апреля.

Пользователи сети в недоумении от новых требований Владимира Зеленского, который обвиняет Петра Порошенко в том, что он выполнил его же условия относительно анализов и стадиона. Хотя многие пользователи поддерживают требования Зеленского.

  • "То есть, Зеленский упрекает Порошенко в том, что тот выполнил его же требования!?"
  • "А сам не забыл о моряках? Ты хоть раз обратился к руководству РФ з просьбой освободить их? Как гражданин, как публичное лицо, как кандидат в президенты?"
  • "Молодец, Владимир, правильные замечания";
  • "Гарант уже совсем растерялся..."
  • "Молодец Владимир Александрович! Держитесь, победа за Вами!"
  • "К Путину пускай запишет обращение с требованием хотя бы освободить моряков..."
  • "Кроме условий, требований, забиваний стрелок мы не увидели, не узнали и не услышали ничего!"
  • "Так приди на дебаты и скажи это Порошенко";
  • "Печалька прям... Скоро выборы, а голосовать не за кого!"
  • "Как Зеленский собирается кого-то сажать, если президент не имеет на это полномочий? Можно услышать об этом ноу-хау, или большинство ваших избирателей не задается таким вопросом?
  • "Сам заварил эту кашу, а есть не хочет";
  • "Ключевое слово "шоумен".

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в городах Украины появились билборды якобы от комманды Петра Порошенко с надписью "Кінець" и фото действующего президента.

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