Зеленский "ворвался" в чат дальнобойщиков и назвал их "засранцами" (видео)

Зеленский "ворвался" в чат к дальнобойщикам (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский пообщался в чате с дальнобойщиками

Видео с Владимиром Зеленским неожиданно появилось в Viber-группе для дальнобойщиков "ГВК весовой контроль". В этой группе водители делятся опытом о том, как объехать весовой контроль и посты.

Видео с президентом Зеленским появилось под одним из постов в группе для дальнобойщиков. Владимир Зеленский рассказал, что в Украине сейчас большое внимание уделяют строительству дорог и он даже не подозревал, что есть такая проблема – как сохранить дороги. Видео разместил на своей странице журналист Сергей Гришин.

"Есть разные дороги, разные машины, разные водители. Им все равно, они живут своей жизнью и не задумываются о том, что государство тратит на строительство одного километра дорог около одного миллиона долларов США. И тут мы решили как-то побороть проблему с дорогами. Договорились сделать пропускные пункты, чтобы не было перегрузки. Все равно не может понять, как-то они все это объезжают. То они ночью перегруженные едут, то объезжают центральные дороги. И нашел я вместе со своими ребятами такую группу, называется она "ГВК весовой контроль". Там 17 тысяч 864 человека, хочу сказать вам ребята, что 864 – это я. Подключился я к этой группе и посмотрел, как дальнобойщики, которые везут там перегруз, и они друг другу говорят: "По Коблево едем, там свободно, там только полицейские. На Умань не едем, там уже все серьезно, запрещено". Честно говоря, развеселили вы меня, развеселили всех. Хотел бы я вас сказать, хлопцы, что вы – засранцы. Мы хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то помогать не можете, ну хотя бы не мешайте. Все равно все чаты мы найдем и будет больно", - обратился президент к водителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что Маруся Зверобой снова "наехала" на Владимира Зеленского.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова