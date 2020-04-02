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Зеленский может вернуться в "Квартал 95": друг президента сделал заявление

STYLERЖизнь    02.04.2020 - 09:06
Зеленский может вернуться в "Квартал 95": друг президента сделал заявление
Владимир Зеленский может занять должность худрука (фото: facebook.com.zelenskiy95)

Евгений Кошевой не исключает того, что Зеленский может вернуться в команду комиков

Владимир Зеленский сможет занять должность художественного руководителя в "Квартале 95", которую он занимал ранее. Правда, это может произойти немного позже. Об этом сообщил друг и бывший коллега президента Евгений Кошевой. Об этом артист рссказал во время онлайн-интервью.

По словам комика, он отдаст Зеленскому должность, с котрой он чудесно справлялся.

"Он придет на должность, которую занимал до президентства – художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность. Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим руководством, а потом это все падает тебе на голову. Все так быстро произошло. Очень интересное время...", – поделился Кошевой в онлайн-интервью "Украинской правде".

Кошевой отметил, что уход Зеленского отразился на студии "Квартал95" и пошел ей не на благо.

"Потому что Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал", – сказал Евгений.

Кстати, Кошевой всегда считал Зеленского своим другом, но сейчас их общение стало очень редким, иногда Владимир может не отвечать несколько дней. Также комик добавил, что гонорары артистов не возросли после президентства коллеги.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКвартал 95
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