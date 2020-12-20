Зеленский хочет построить в Украине Голливуд: планов много

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании тесно сотрудничать с американскими партнерами и даже построить Голливуд. Также глава государства надеется на продвижение в туризме и получение безвизового режима с США. Зеленский также рассказал о планах на постройку собственного Диснейленда.

В интервью изданию The New York Times, опубликованному на сайте интернет-представительства президента, глава государства рассказал о том, что надеется на тесное сотрудничество с американским бизнесом и готов сам общаться с инвесторами.

"Я хотел бы, чтобы мы почувствовали инвесторов, и мы готовы помогать. Я лично готов помогать, с меня, как говорят у нас, корона не упадет. Я готов говорить с любыми инвесторами. Всеми: в энергетику, в финансовый сектор, в направление сельского хозяйства. Плюс, в IT очень хотелось бы каких-то вещей, которые уже есть в Соединенных Штатах Америки, чтобы они появились в Украине как символы", – говорит Зеленский.

Помимо этого, президент также надеется на сотрудничество в сфере культуры. Для этого у него в планах – построить украинский Голливуд. Также глава государства выразил желание открыть в Украине собственный Диснейленд.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (площадки. – Ред.) – в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах. Я думаю, тут место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление. Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я на самом деле считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все. Мне кажется, что планов много", – добавил Зеленский.

Ранее мы писали, что глава государства ответил на критику строительства дорог во время эпидемии коронавируса.

До этого сообщалось, что по заявлению Владимира Зеленского в следующем году Украина начнет реализацию глобальной реформы судебной системы.