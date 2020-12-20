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Зеленський розповів про плани побудувати Голлівуд: планів багато

Неділя 20 грудня 2020 13:22
Зеленський розповів про плани побудувати Голлівуд: планів багато
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання тісно співпрацювати з американськими партнерами та навіть побудувати Голлівуд. Також глава держави сподівається на просування в туризмі та отримання безвізового режиму з США. Зеленський також розповів про плани на побудову власного Діснейленду.

В інтерв'ю виданню The New York Times, опублікованому на сайті інтернет-представництва президента, глава держави розповів про те, що сподівається на тісну співпрацю з американським бізнесом і готовий сам спілкуватися з інвесторами.

"Я хотів би, щоб ми відчули інвесторів, і ми готові допомагати. Я особисто готовий допомагати, з мене, як кажуть у нас, корона не впаде. Я готовий говорити з будь-якими інвесторами. Всіма: в енергетику, у фінансовий сектор, в напрямок сільського господарства. Плюс, в IT дуже хотілося б якихось речей, які вже є у Сполучених Штатах Америки, щоб вони з'явилися в Україні як символи", – каже Зеленський.

Крім цього, президент також сподівається на співпрацю у сфері культури. Для цього у нього в планах – побудувати український Голівуд. Також глава держави висловив бажання відкрити в Україні власний Діснейленд.

"Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. У Європі є дуже непогані (майданчики. – Ред.) – у Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик. Ми для цього проголосували закон про рібейти. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки – теж гарний напрямок. Я хотів би, щоб в Україні з'явився Діснейленд. Дуже хотів би. Я справді вважаю, що наші діти заслуговують цього, а от дозволити собі летіти до Сполучених Штатів Америки або в Париж можуть далеко не всі. Мені здається, що планів багато", – додав Зеленський.

Раніше ми писали, що глава держави відповів на критику будівництва доріг під час епідемії коронавіруса.

До цього повідомлялося, що за заявою Володимира Зеленського у наступному році Україна почне реалізацію глобальної реформи судової системи.

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