Зеленский прослезился на праздновании Дня Независимости: появилось видео

Владимир Зеленский не смог сдержать слезы во время просмотра театрализованной постановки, созданной специально к празднованию 30-летия со Дня Независимости Украины.

На опубликованных кадрах видно, как маленькая девочка с букетом цветов в руках сначала идет, а потом начинает бежать по Майдану Незалежности. В этот момент Владимир Зеленский не смог сдержать слезы.

Это та самая маленькая актриса, которая стала главной героиней ролика, показавшего историю нашей страны от Киевской Руси до сегодняшнего дня.

В видео вошли самые яркие и переломные моменты, ставшие определяющими для нашей страны.

Видео: Владимир Зеленский прослезился на праздновании Дня Независимости Украины

Ниже смотрите ту самую театрализованную постановку, которая вызвала слезы Зеленского.