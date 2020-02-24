Зеленский присвоил орден участнику Танцев со звездами

Влдаимир Зеленский неожиданно присвоил орден Григорию Чапкису. Указ президента о присвоении ордена князя Ярослава Мудрого знаменитому артисту, участнику и судье нескольких сезонов шоу Танцы со звездами опубликован на сайте главы государства 24 февраля - в 90-й день рождения хореографа.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в сообщении.

Напомним, что 89-летний Чапкис был судьей первого, второго и третьего сезонов Танцев со звездами, а в 2019 году он был приглашенным членом жюри. Кроме того, знаменитый артист сам частенько появлялся на паркете проекта. Отметим, что именно при судействе Чапкиса в 2006 году Владимир Зеленский в паре с Аленой Шоптенко одержал победу на Танцах со звездами.

Кстати, недавно стало известно, что Чапкис закрутил роман с женщиной, которая более, чем на полвека младше самого Народного артиста и даже рассказал об интиме с 38-летней любовницей. Артист говорит, что его новая избранница подарила ему стимул жить.

Григорий Чапкис празднует 90-летний юбилей (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

А сразу после последнего сезона Танцев со звездами Чапкис попался на удочку мошенников, которые пытались использовать его имя и бренд канала 1+1 для рекламы сомнительных в Украине товаров и услуг.