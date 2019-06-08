Зеленский прислал личное письмо харьковчанину: о чем написал президент (фото)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский адресовал послание автору скандальной петиции

Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки президента Украины. Глава государства адресовал письмо автору нашумевшего электронного документа, который набрал более 60 тысяч из 25 тысяч необходимых голосов. Об этом сообщает UA:Харків.

Автор петиции Максим Безрук получил личное письмо от Владимира Зеленского на электронную почту.

В официальном обращении, пришедшем с Банковой, сказано, что для отставки президента Украины в Конституции определены конкретные условия - отставка, невозможность исполнять обязанности из-за состояния здоровья, импичмент и смерть.

Петиция за отставку Владимира Зеленского (скрин: petition.president.gov.ua)

Также президент сообщил, что не может пренебречь волеизъявлением 73 % избирателей, которые отдали за него голоса 21 апреля.

Зеленский рассказал, что он "устает, но в целом чувствует себя неплохо". А в будущем планирует поддерживать свою физическую форму, чтобы успешно справляться с обязанностями главы государства.

Напоследок президент предложил Максиму Безруку потребовать у нардепов поддержать законопроект "Об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент)", поданный им в Верховную Раду 29 мая этого года.

Автор петиции также рассказал журналистам о том, какую реакцию у него вызвало послание от президента.

"Я не ожидал отставки, но разочарован, что в ответе ни слова об учете критики, изменении риторики или кадровой политики", - прокомментировал письмо Безрук.

Зеленский ответил на петицию об отставке жителю Харькова (фото: kh.suspilne.media)

Напомним, Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил о том, что решение о роспуске Верховной Рады было правильным. Пользователи сети бурно отреагировали на слова президента Украины.

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