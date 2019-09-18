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Зеленский назначил девять судей

Новости » Политика    18.09.2019 - 16:27
Зеленский назначил девять судей
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующие указы были обнародованы 18 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на должности восемь судей в местных административных судах и одного - на должность судьи хозяйственного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие указы были обнародованы 18 сентября.

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца второго пункта 3 и пунктом 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю назначить Кротинову Елену Викторовну на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области", - говорится в указе № 703/2019.

Также, согласно указу № 704/2019 президент назначил восемь судей в Днепропетровском, Донецком, Житомирском, Харьковском, Хмельницком, Черкасском, Черниговском окружных админисудах и Окружного административного суда города Киева.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил более 40 судей в региональные суды.

Кроме того, Верховная рада одобрила проект закона президента Владимира Зеленского о судебной реформе за основу. Документ предлагает упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

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