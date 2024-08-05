Зеленська показала вишуканий образ під час відеорозмови з першою леді Гватемали (фото)

Новий образ Зеленської

На зустрічі перша леді України з’явилася в атласній темно-синій блузі з довгими рукавами та помітним коміром. Свій аутфіт вона підкреслила об'ємно укладеним волоссям, масивними сережками срібного кольору, а також невеликою кількістю макіяжу.

Новий образ Зеленської (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У дописі пані Олена озвучила деталі розмови з Пейнадо.

"Серед країн Латинської Америки й Карибського басейну Гватемала з перших днів російського вторгнення найбільш активно підтримала Україну: увійшла до кола країн-учасниць Міжнародної Кримської платформи, стала співавтором багатьох резолюцій "українського досьє", ухвалених ООН у 2022–2023 роках, і проголосувала за всі ці резолюції. Така дієва підтримка неоціненна, тож дуже дякую за неї Гватемалі та її жителям", - написала Зеленська.

Зеленська озвучила деталі (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Окрім того, дружина президента зауважила, що перша леді Гватемали є досвідченим фахівцем проєктів з охорони здоров'я та розвитку. Вона працює з такими ініціативами на державному та міжнародному рівні значну частину свого життя, а це, за словами Зеленської, допоможе підсилити програми Саміту.

Перша леді провела онлайн-розмову з першою леді Гватемали (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Наше найближче, уже четверте зібрання в Києві, як уже розповідала, присвячене безпеці дітей. А здоров’я - фізичне і психічне, - вплив родини на формування дитини, роль батьків для дитини - одні з найголовніших вимірів цієї безпеки", - зазначила перша леді.

"Впевнена, що, як завжди, не лише обговоримо це, але й утілимо багато спільних дій для захисту дітей, хоч би в яких країнах вони перебували", - також підкреслила вона.