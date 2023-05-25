Зелені свята 2023: всі традиції, обряди та що робити не можна

Дата та традиції Зеленого свята

Трійцю в Україні відзначатимуть наступної неділі, 4 червня. За законом на Трійцю зазвичай є додатковий вихідний, але 2023 року його не буде - через воєнний стан.

Відзначають свято три дні – у суботу, неділю та понеділок. Кожен день цього свята має своє значення і свої традиції, обряди та заборони.

У ці дні заведено прикрашати будинок свіжими гілками дерев – клена, берези, верби, липи, а також квітами та травами. Вони приносять удачу та несуть світ.

Субота напередодні Трійці вважається поминальним днем. Цього дня у храмах проводять спеціальні служби, і парафіяни ставлять свічки за померлих родичів. За тих, хто помер передчасно, моляться особливо старанно.

У неділю проводять у храмах святкові служби, під час яких заведено освячувати букети з ароматних трав. Зазвичай у цей букет беруть аїр, любисток, м'яту, полин, чебрець. Букети потім зберігають удома - він служить оберегом від нечисті, пожеж та неприємностей.

А ще лікарські трави використовують для лікування – вважається, що їхня сила значно більша.

Після служби у церкві всі збираються за сімейним столом та частуються смаколиками – обмежень у цей день немає. Але не варто пити багато алкоголю. Також Трійцю часто відзначають на природі – вибираються на пікніки до річок та озер. Традиційні страви - із зелені та яєць.

Третій день називається Клечальним. Священники цими днями йдуть на поле та читають молитви на благословення нового врожаю. У понеділок відвідують родичів та близьких друзів.

Також у ці дні заведено свататися та знайомитися з майбутніми родичами. Ще церква на Трійцю не забороняє проводити обряди хрещення немовлят.

Ритуали та обряди на Трійцю

На Трійцю молоді дівчата плетуть вінки з квітів та трав та пускають їх у воду на річках. Якщо вода вінок хитає, то життя буде насиченим і бурхливим. Якщо вінок поплив далеко - дівчина вийде заміж далеко від дому. Якщо вінок застряг біля берега – ще рік у дівках ходити.

На Трійцю печуть коровай і частують їм незаміжніх дівчат. Шматочки цього короваю зберігають у засушеному вигляді до самого весілля, а потім кришать для весільного короваю. Вважається, що це приверне благополуччя до молодої сім'ї.

На Трійцю хлопці обирають наречену, а дівчата "водять тополю" - незаміжню жінку, яка прикрашена вінками, стрічками та гілками. Кому пощастить побачити "тополю" - той щасливий буде весь рік.

Ще варять чай із цілющих трав, які освячені в церкві – для лікування багатьох хвороб. А вранці на Трійцю дівчата вмиваються росою, щоби надовго зберегти свою красу.

У воду обов'язково кидають частування, наприклад, крупу - для дідька, русалок та іншої нечисті. Вважається, що вся погань дуже активна на Зелені свята і її потрібно задобрити.

Суворі заборони на Зелені свята

У це свято не можна займатися важкою фізичною працею – будувати, ремонтувати, прибирати чи працювати на городі. Можна виконувати лише домашню роботу – готувати їжу людям чи тваринам.

Не можна шити, прати, різати, стригтися чи стригти.

Не можна рубати дерева, косити траву, садити рослини.

Не можна сваритися, лаятись, ображатися і думати про щось погане.

За народними прикметами, на Трійцю не можна купатися у водоймах - можуть русалки чи водяний на дно поцупити.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує - неприємності потім рік переслідуватимуть.