Зеки - герої і безсмертні солдати: нові "перли" пропаганди РФ (відео)

Війна в Україні триває вже більше 300 днів, кількість знищених російських окупантів вже перевалила за 100 тисяч. А от кількість зашкварів російських пропагандистів на ТВ і у ЗМІ неможливо порахувати.

Серед останніх найбезглуздіших побрехеньок, які Скабєєва, Соловйов та інші слуги Путіна вливають у вуха росіян, можна виділити такий топ:

у Санкт-Петербурзі вимагають почестей для зеків,

у Росії з’явилася нова область

московська медицина найкраща у світі.

Перелічувати можна й далі. Але навіщо? Весь цей мікс суперечливих одне одному тверджень жодним чином не наближає успіхів РФ на справжньому полі бою. А зрештою, про які справжні успіхи говорити, якщо навіть своїх вигаданих цілей росіяни не в змозі досягти?..