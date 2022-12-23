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Зеки - герої і безсмертні солдати: нові "перли" пропаганди РФ (відео)

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Росія, П'ятниця 23 грудня 2022 17:05
Зеки - герої і безсмертні солдати: нові "перли" пропаганди РФ (відео) Російські пропагандисти знову пробивають дно (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Війна в Україні триває вже більше 300 днів, кількість знищених російських окупантів вже перевалила за 100 тисяч. А от кількість зашкварів російських пропагандистів на ТВ і у ЗМІ неможливо порахувати.

Дивіться нове відео РБК-Україна про найтупіші "перли" кремлівських посіпак.

Серед останніх найбезглуздіших побрехеньок, які Скабєєва, Соловйов та інші слуги Путіна вливають у вуха росіян, можна виділити такий топ:

  • у Санкт-Петербурзі вимагають почестей для зеків,
  • у Росії з’явилася нова область
  • московська медицина найкраща у світі.

Перелічувати можна й далі. Але навіщо? Весь цей мікс суперечливих одне одному тверджень жодним чином не наближає успіхів РФ на справжньому полі бою. А зрештою, про які справжні успіхи говорити, якщо навіть своїх вигаданих цілей росіяни не в змозі досягти?..

До речі, дивіться й наше попереднє відео, присвячене не менш тупішим зашкварам російської пропаганди.

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