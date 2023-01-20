Здорові проти токсичних: 12 фраз дадуть зрозуміти, що стосунки приречені
Як відрізнити токсичні стосунки (фото: freepik)
Здорові стосунки передбачають наявність не тільки пристрасного кохання, але й довіри, поваги, підтримки та інших складників. Проте не всі пари можуть похвалитися гармонією у взаєминах, іноді погано одному, іноді - двом.
Як відрізнити здорові стосунки від токсичних, йдеться в Telegram-каналі, присвяченому стосункам.
Здорові стосунки можна описати такими фразами:
- Повага до часу партнера
- Довіра
- Бажання та вміння домовлятися
- Свобода бути собою, займатися тим, що подобається, розвиватись
- Готовність слухати та чути
- Підтримка у складних ситуаціях
- Спільні плани та цінності, на які орієнтуються обидва партнери
- Готовність у стосунках брати та давати без перекосу в якийсь бік
- Взаємне бажання бути разом
- Повага до особистих кордонів, потреб і бажань партнера
- У конфліктних ситуаціях обидва партнери прагнуть діалогу
- Партнери можуть зближатися та віддалятися - це нормально
10 фраз для токсичних стосунків:
- Хронічні запізнення, скасування зустрічей, "випадкове" забування важливих дат тощо
- Тотальний контроль та недовіра: де, з ким, чому; перевірка телефону
- Постійні сварки, докори, відсутність конструктивного діалогу
- Контроль, критика, заздрість до успіхів партнеру
- Байдуже ставлення: є лише одна вірна думка, ваша - а не партнера
- Змагання "хто краще?" або "кожен сам за себе". Токсичні жарти. Сарказм.
- Прагнення нав'язати свою думку, "має бути тільки так"
- Тільки брати, не замислюючись про почуття партнера або лише віддавати, щоб партнеру було добре
- Нав'язування себе, маніпуляції, аби бути в стосунках
- Виконання того, що хоче партнер, навіть якщо це суперечить вашим бажанням
- Ігнорування, бойкот, провокації
- Емоційні гойдалки: люблю - ненавиджу
Раніше ми писали, що роблять мудрі жінки, щоб чоловік був вірним.
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