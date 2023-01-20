Здорові проти токсичних: 12 фраз дадуть зрозуміти, що стосунки приречені

Здорові стосунки передбачають наявність не тільки пристрасного кохання, але й довіри, поваги, підтримки та інших складників. Проте не всі пари можуть похвалитися гармонією у взаєминах, іноді погано одному, іноді - двом.

Як відрізнити здорові стосунки від токсичних, йдеться в Telegram-каналі, присвяченому стосункам.