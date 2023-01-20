Здоровые против токсичных: 12 фраз дадут понять, что отношения обречены

Здоровые отношения предполагают наличие не только страстной любви, но и доверия, уважения, поддержки и других составляющих. Однако не все пары могут похвастаться гармонией во взаимоотношениях, иногда плохо одному, иногда – обоим.

Как отличить здоровые отношения от токсичных, говорится в Telegram-канале, посвященном отношениям.