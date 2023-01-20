Здоровые против токсичных: 12 фраз дадут понять, что отношения обречены
Как отличить токсические отношения (фото: freepik)
Здоровые отношения предполагают наличие не только страстной любви, но и доверия, уважения, поддержки и других составляющих. Однако не все пары могут похвастаться гармонией во взаимоотношениях, иногда плохо одному, иногда – обоим.
Как отличить здоровые отношения от токсичных, говорится в Telegram-канале, посвященном отношениям.
Здоровые отношения можно описать следующими фразами:
- Уважение ко времени партнера
- Доверие
- Желание и умение договариваться
- Свобода быть собой, заниматься тем, что нравится, развиваться
- Готовность слушать и слышать
- Поддержка в сложных ситуациях
- Общие планы и ценности, на которые ориентируются оба партнера
- Готовность в отношениях брать и давать без перекоса в какую-то сторону
- Взаимное желание быть вместе
- Уважение личных границ, потребностей и желаний партнера
- В конфликтных ситуациях оба партнера стремятся к диалогу
- Партнеры могут сближаться и удаляться – это нормально
10 фраз для токсических отношений:
- Хронические опоздания, отмена встреч, "случайное" забывание важных дат и т.п.
- Тотальный контроль и недоверие: где, с кем, почему; проверка телефона
- Постоянные ссоры, упреки, отсутствие конструктивного диалога
- Контроль, критика, зависть к успехам партнера
- Равнодушное отношение: есть только одно верное мнение, ваше – а не партнера
- Соревнования "кто лучше?" или "каждый сам за себя". Токсические шутки. Сарказм.
- Стремление навязать свое мнение, "должно быть только так"
- Только брать, не задумываясь о чувствах партнера или только отдавать, чтобы партнеру было хорошо
- Навязывание себя, манипуляции, чтобы быть в отношениях
- Выполнение того, что хочет партнер, даже если это противоречит вашему желанию
- Игнорирование, бойкот, провокации
- Эмоциональные качели: люблю – ненавижу
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