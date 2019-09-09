Под зданием ГПУ в Киеве устроили "гадюшник": в сеть попали фото

Фото: Генеральная прокуратура Украины (РБК-Украина)

Возле здания Генпрокуратуры в Киеве находится много мусора

Здание Генеральной прокуратуры в Киеве, которое находится на улице Резницкой, завалено мусором. Про такой беспредел возле правоохранительного ведомства сообщила на своей странице в Facebook Ольга Червакова.

"Два года гуляю с собакой по своему району, и никогда такого гадюшника возле Генпрокуратуры не видела. Газон со стороны улицы Гусовского загажен бумажками, полиэтиленовыми пакетами, фантиками от конфет, жвачками, листьями, и вообще похож на городскую помойку", - написала автор поста.

Ольга возмутилась таким "очищением власти" и вспомнила, что акой беспорядок она видела только утром 1 января возле студенческого общежития.

Скриншот поста (facebook.com/chervakova)

Фото: Газон возле здания ГПУ (facebook.com/chervakova)

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