ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под зданием ГПУ в Киеве устроили "гадюшник": в сеть попали фото

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 14:31
Под зданием ГПУ в Киеве устроили "гадюшник": в сеть попали фото
Фото: Генеральная прокуратура Украины (РБК-Украина)

Возле здания Генпрокуратуры в Киеве находится много мусора

Здание Генеральной прокуратуры в Киеве, которое находится на улице Резницкой, завалено мусором. Про такой беспредел возле правоохранительного ведомства сообщила на своей странице в Facebook Ольга Червакова.

"Два года гуляю с собакой по своему району, и никогда такого гадюшника возле Генпрокуратуры не видела. Газон со стороны улицы Гусовского загажен бумажками, полиэтиленовыми пакетами, фантиками от конфет, жвачками, листьями, и вообще похож на городскую помойку", - написала автор поста.

Ольга возмутилась таким "очищением власти" и вспомнила, что акой беспорядок она видела только утром 1 января возле студенческого общежития.

Под зданием ГПУ в Киеве устроили &quot;гадюшник&quot;: в сеть попали фото

Скриншот поста (facebook.com/chervakova)

Под зданием ГПУ в Киеве устроили &quot;гадюшник&quot;: в сеть попали фотоПод зданием ГПУ в Киеве устроили &quot;гадюшник&quot;: в сеть попали фотоПод зданием ГПУ в Киеве устроили &quot;гадюшник&quot;: в сеть попали фотоФото: Газон возле здания ГПУ (facebook.com/chervakova)

Как мы ранее писали, в Киеве изуродовали один из старейших фонтанов столицы - фонтан Самсон. Три парня решили покрасить его в малиновый цвет и сделать из него арт-объект.

Также мы сообщали, в Николаевской области изуродовали памятник зверски замученным евреям (фото).

В Киеве орудует опасный насильник: полиция просит о помощи (фото маньяка) Не пускали в туалет: скандал с девочкой и охранниками в ТРЦ получил продолжение
Новости Украины КиевГПУ
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь