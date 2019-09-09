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Під будівлею ГПУ в Києві влаштували "гадючник": у мережу потрапили фото

STYLERЖиття    09.09.2019 - 14:31
Під будівлею ГПУ в Києві влаштували "гадючник": у мережу потрапили фото
Фото: Генеральна прокуратура України (РБК-Україна)

Біля будівлі Генпрокуратури в Києві знаходиться багато сміття

Будівля Генеральної прокуратури в Києві, яка знаходиться на вулиці Різницькій, завалена сміттям. Про таке свавілля біля правоохоронного відомства повідомила на своїй сторінці в Facebook Ольга Червакова.

"Два роки гуляю з собакою по своєму району, і ніколи такого гадючника біля Генпрокуратури не бачила. Газон з боку вулиці Гусовського загиджений папірцями, поліетиленовими пакетами, фантиками від цукерок, жуйками, листям, і взагалі схожий на міський смітник", - написала автор посту.

Ольга обурилася таким "очищенням влади" і згадала, що такий безлад вона бачила тільки вранці 1 січня біля студентського гуртожитку.

Під будівлею ГПУ в Києві влаштували &quot;гадючник&quot;: у мережу потрапили фотоПід будівлею ГПУ в Києві влаштували &quot;гадючник&quot;: у мережу потрапили фото

Скріншот поста (facebook.com/chervakova)

Під будівлею ГПУ в Києві влаштували &quot;гадючник&quot;: у мережу потрапили фотоПід будівлею ГПУ в Києві влаштували &quot;гадючник&quot;: у мережу потрапили фотоПід будівлею ГПУ в Києві влаштували &quot;гадючник&quot;: у мережу потрапили фотоФото: Газон біля будівлі ГПУ (facebook.com/chervakova)

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