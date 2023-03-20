Збройні сили України випустили зворушливий відеоролик із закликом долучатися до лав захисників (відео)

"Долучитися до лав ЗСУ означає захистити найдорожче для себе: свою країну, свою любов, своїх рідних, батьків, дітей, свій хліб, свій спосіб життя. Захистити своє майбутнє. Захистити своє. Сьогодні Україна захищає своє. Нові види озброєння, нова техніка, потужна світова підтримка нашої держави разом з українським духом - це реальний шанс перемогти ворога. Реальний шанс захистити своє та жити у вільній країні", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

В ЗСУ також наголошують, що в ролику - справжні військові, які у цивільному житті були програмістами, діячами культури, юристами, водіями тощо.

Відеоролик створено на волонтерській основі українськими компаніями "K&K Group" та "Starlight Media".