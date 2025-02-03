Заняття для довголіття. Вчені назвали приємний спосіб продовжити життя: про що мова

Проста частина повсякденного життя може бути секретом довшого життя. Ходіння на концерти пов'язане зі значним покращенням організму загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Як концерти сприяють довголіттю

Концерти не тільки збільшують рівень щастя в організмі, але і можуть збільшити очікувану тривалість життя на дев’ять років.

Викладач Університету Голдсміт Патрік Фаган сказав, що його дослідження демонструє глибокий вплив концертів на здоров’я, щастя та благополуччя. Причому ключовим є двотижневе або регулярне відвідування.

Дослідження 2024 року показало, що вивчення музичного інструменту також може уповільнити зниження когнітивних функцій. Гра на фортепіано була особливо високо оцінена вченими, оскільки вона пов’язана з покращенням пам’яті та виконавчої функції, здатністю мозку вирішувати проблеми.

Енн Корбетт, професор дослідження деменції в Університеті Ексетера, сказала, що музика може бути способом використання гнучкості та стійкості мозку, відомої як когнітивний резерв.

Існують значні докази користі музичних групових заходів для людей з деменцією. Вони сприяють здоровому старінню та допомагають завчасно знизити ризики і сприяти здоров’ю мозку.

Що радять жителі "блакитних зон"

Крім музики, дієта, фізичні вправи та спосіб життя відіграють вирішальну роль як у добробуті, так і в тривалості життя. У рідкісних "блакитних зонах" Землі, де проживає вражаюча кількість 100-річних людей, жителі радять дотримуватись одного способу.

Це передбачає дотримання лише одного невеликого прийому їжі вдень або ввечері та їсти лише до 80% насичення. Зокрема, це допомагає уникнути будь-яких відчуттів харчової коми, які ви можете відчути після надто великої кількості їжі за вечерею.