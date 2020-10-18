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Заявление Ротаня - фейк: скандал с ПриватБанком получил продолжение

Автор: Styler

ПриватБанк отреагировал на заявление Руслана Ротаня о пропаже денег

В ПриватБанке отреагировали на заявление экс-футболиста, а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, который накануне рассказал, что из его ячейки в банке пропали деньги. Произошло это, по словам известного спортсмена, после обыска, который устроили сотрудники Государственной фискальной службы.

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Представители же банка говорят: заявление Руслана Ротаня о пропаже денег в ПриватБанке - фейк.

"ПриватБанк работает исключительно в рамках действующего законодательства, и выполнил постановление суда о проведении следственных действий в отношении сейфовой ящика, при этом, в постановлении суда не были указаны данные владельца, а только номер ящика депозитария банка", - сообщили Styler в пресс-службе финансового учреждения.

Следственные действия проходили еще 17 сентября согласно процессуальным нормам, на период проведения действий отделение было оцеплено силовиками и не обслуживало клиентов.

"Открытие сейфовой шкатулки проводилось с ведением видеозаписи, с составлением описи содержимого, более того - в ящике находился листок учета прихода и расхода денег, и остаток в нем совпадал с тем, что было изъято и внесено в опись правоохранителями", - добавили в ПриватБанке.

Ранее мы писали, как недавно во Львове банкомат ПриватБанка выдал пенсионерке сувенирные деньги.

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