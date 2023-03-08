"Завжди зі мною": Даніель Салем показав зворушливий подарунок від доньки
Український телеведучий Даніель Салем, який після 24 лютого служить в лавах ЗСУ, розповів про особливий подарунок від своєї 7-річної доньки, який завжди тримає біля себе.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
Дівчинка написала татові-воїну листа, який став для нього оберегом. Даніель Салем зізнався, що конверт із цим посланням він носить з собою завжди і скрізь.
На відео Салем показує конверт, на якому дитячим почерком написано "папа", а також намальовані серця червоним олівцем.
Данієль Салем показав особливий подарунок від доньки (скриншот)
Також усередині є аркуш паперу. Однак, його телеведучий показувати не став, тож невідомо, що там написано.
"Моя кров! Твій лист завжди зі мною", - підписав відео ведучий.
Видно, що лист він завжди носить із собою, адже папір вже в деяких місцях затерся або порвався.
Раніше Салем показав жорстке відео з фронту, як він отримав контузію.
Також телеведучий розповідав, що йому доводиться багато працювати з психіатром.