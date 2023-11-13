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Не завжди застуда. Лікар розказала, що робити, якщо болить горло

Понеділок 13 листопада 2023 08:45
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Не завжди застуда. Лікар розказала, що робити, якщо болить горло Фото: Що робити при болю в горлі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Даша Власенко

Біль у горлі - це може означати початок ГРВІ, але не у всіх випадках.

Що робити, якщо ви відчули цей стан, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram педіатра Даші Власенко.

Чому може боліти в горло?

Спочатку подумайте, чи могли ви чимось його подряпати, чи обпекти(сухарі, рибна кістка, гарячі напої).

Якщо так, то випийте системне знеболювальне(парацетамол/ібупрофен), але обов'язково покажіться лікарю найближчим часом.

Якщо ви чи дитина ввечері, менш ніж за годину до сну їли пили і, крім болю в горлі, немає ні нежиті, ні порушення загального стану, то є ймовірність, що це закидання кислоти зі шлунка. Ібупрофен при цьому стані приймати не варто.

Парацетамол - можна, але спочатку можете спробувати випити антацид з алюмінієм (Маалокс, Альмагель, Фосфалюгель). Якщо раніше були проблеми зі шлунком вам треба до гастроентеролога.

Початок ГРВІ

Якщо крім горла є печіння в носоглотці, закладений ніс, кашель, то швидше за все це початок ГРВІ.

  • Пийте/їжте холодне - це знімає біль.
  • Розсмоктуйте льодяники та жуйте жуйку. Це викликає вироблення слини, зволожує горло і стає легше.
  • Полоскати горло можна, розчинивши 1/2 чайної ложки солі на 200 мл води, це зніматиме сухість, полегшуватиме біль
  • Якщо дитина не вміє спльовувати та взагалі не хоче полоскати - не треба примусово
  • Можете випити системне знеболювальне - парацетамол чи ібупрофен
  • Якщо від усього вищезробленого біль не проходить - потрібен лікар


Додатково можна

  • Препарати з бензидаміном(краще таблетки або розчин для полоскання) з 4 років спрей, льодяники - з 6 років, розчин для полоскання з 12 років
  • Алюмініймісні антациди(особливо ефективно, якщо є виразки на слизовій оболонці)

Корисні поради

  • Тримайте під рукою парацетамол та/або ібупрофен
  • Не заливайте в горло все підряд з аптечки, більшість розкручених препаратів, особливо в таблетках для розсмоктування, працюють на рівні цукерок
  • Червоне горло у дитини не означає, що її треба лікувати. До 5 років скарга на біль у горлі - рідкість!
  • Не їжте на ніч

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