Не завжди застуда. Лікар розказала, що робити, якщо болить горло
Біль у горлі - це може означати початок ГРВІ, але не у всіх випадках.
Що робити, якщо ви відчули цей стан, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram педіатра Даші Власенко.
Чому може боліти в горло?
Спочатку подумайте, чи могли ви чимось його подряпати, чи обпекти(сухарі, рибна кістка, гарячі напої).
Якщо так, то випийте системне знеболювальне(парацетамол/ібупрофен), але обов'язково покажіться лікарю найближчим часом.
Якщо ви чи дитина ввечері, менш ніж за годину до сну їли пили і, крім болю в горлі, немає ні нежиті, ні порушення загального стану, то є ймовірність, що це закидання кислоти зі шлунка. Ібупрофен при цьому стані приймати не варто.
⠀
Парацетамол - можна, але спочатку можете спробувати випити антацид з алюмінієм (Маалокс, Альмагель, Фосфалюгель). Якщо раніше були проблеми зі шлунком вам треба до гастроентеролога.
Початок ГРВІ
Якщо крім горла є печіння в носоглотці, закладений ніс, кашель, то швидше за все це початок ГРВІ.
- Пийте/їжте холодне - це знімає біль.
- Розсмоктуйте льодяники та жуйте жуйку. Це викликає вироблення слини, зволожує горло і стає легше.
- Полоскати горло можна, розчинивши 1/2 чайної ложки солі на 200 мл води, це зніматиме сухість, полегшуватиме біль
- Якщо дитина не вміє спльовувати та взагалі не хоче полоскати - не треба примусово
- Можете випити системне знеболювальне - парацетамол чи ібупрофен
- Якщо від усього вищезробленого біль не проходить - потрібен лікар
⠀
Додатково можна
- Препарати з бензидаміном(краще таблетки або розчин для полоскання) з 4 років спрей, льодяники - з 6 років, розчин для полоскання з 12 років
- Алюмініймісні антациди(особливо ефективно, якщо є виразки на слизовій оболонці)
Корисні поради
- Тримайте під рукою парацетамол та/або ібупрофен
- Не заливайте в горло все підряд з аптечки, більшість розкручених препаратів, особливо в таблетках для розсмоктування, працюють на рівні цукерок
- Червоне горло у дитини не означає, що її треба лікувати. До 5 років скарга на біль у горлі - рідкість!
- Не їжте на ніч
Як ми раніше розказували, лікар пояснила, які чаї найкраще пити для зміцнення здоров'я восени.
Раніше ми писали про те, які продукти найбільше збагачують організм вітаміном D.