Завжди виходить з першого разу: рецепт паски, за яким готували ще наші бабусі
Паска - традиційна випічка, без якої неможливо уявити святкування Великодня. Є перевірені рецепти, за допомогою яких випічка вийде ідеальною з першого разу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Моя кулінарія".
Що знадобиться
Паска вийде пухкенька, непересушена і дуже м’яка.
Щоб замастити верх паски, використовуйте білкову глазур на желатині. Покривати шапочки потрібно швидко, бо глазур легко схоплюється.
Кулінарка Олена зазначила, що для приготування використала рецепт Дарії Цвєк - відома українська майстриня випічки, за рецептами якої готували ще наші бабусі.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- борошно пшеничне - 1 кг
- цукор - 350 г
- жовтки курячі - 10 шт.
- масло вершкове 82% - 200 г
- молоко 2,5% - 400 мл
- дріжджі пресовані - 70 г
- родзинки - 100 г
- журавлина сушена - 100 г
- цукор ванільний - 10 г
- сіль - 3 г
- олія соняшникова - 20 мл
- цукрова пудра - 10 г
- вода - 4 ст.л
- желатин - 1 ч.л
- посипка декоративна
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати опару. У миску налийте тепле молоко, розкришіть у нього дріжджі, додайте 3 ст. л. борошна, 1 ст. л. цукру і перемішайте поки не розчиниться цукор.
Опару накрийте рушником і залиште в теплому місці на 20 хвилин.
Далі родзинки й журавлину запарте окропом на 5 хвилин, потім промийте й висушіть.
У велику миску викладіть жовтки, сіль, решту цукру, ванільний цукор і перемішайте вінчиком до однорідності. Все вилийте в опару і гарно перемішайте.
Після цього поступово всипайте просіяне борошно і мішайте тісто 20 хвилин. Додавайте по шматочку м’яке вершкове масло і добре вимішайте.
Вмішайте в тісто родзинки, журавлину та накрийте миску рушником і залишіть в теплому місці на 1 годину.
Розділіть тісто на шматочки і розкладіть їх у форми та дайте підійти ще 40-60 хвилин.
Духовку розігрійте до 180°C та поставте у неї паски на 40-45 хвилин.
Для глазурі желатин залийте 2 ст. л. води, перемішайте і залиште набухнути. У сотейник покладіть цукрову пудру, налийте 2 ст. л. води і грійте, помішуючи, до кипіння. Додайте желатин та збийте міксером до піни.
Верх паски змастіть глазур’ю і прикрасьте посипкою.
Рецепт приготування паски (кадр з відео)
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