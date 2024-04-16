ua en ru
Вт, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Завжди виходить з першого разу: рецепт паски, за яким готували ще наші бабусі

Вівторок 16 квітня 2024 17:01
UA EN RU
Завжди виходить з першого разу: рецепт паски, за яким готували ще наші бабусі Рецепт приготування пухкої паски (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Паска - традиційна випічка, без якої неможливо уявити святкування Великодня. Є перевірені рецепти, за допомогою яких випічка вийде ідеальною з першого разу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Моя кулінарія".

Що знадобиться

Паска вийде пухкенька, непересушена і дуже м’яка.

Щоб замастити верх паски, використовуйте білкову глазур на желатині. Покривати шапочки потрібно швидко, бо глазур легко схоплюється.

Кулінарка Олена зазначила, що для приготування використала рецепт Дарії Цвєк - відома українська майстриня випічки, за рецептами якої готували ще наші бабусі.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • борошно пшеничне - 1 кг
  • цукор - 350 г
  • жовтки курячі - 10 шт.
  • масло вершкове 82% - 200 г
  • молоко 2,5% - 400 мл
  • дріжджі пресовані - 70 г
  • родзинки - 100 г
  • журавлина сушена - 100 г
  • цукор ванільний - 10 г
  • сіль - 3 г
  • олія соняшникова - 20 мл
  • цукрова пудра - 10 г
  • вода - 4 ст.л
  • желатин - 1 ч.л
  • посипка декоративна

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати опару. У миску налийте тепле молоко, розкришіть у нього дріжджі, додайте 3 ст. л. борошна, 1 ст. л. цукру і перемішайте поки не розчиниться цукор.

Опару накрийте рушником і залиште в теплому місці на 20 хвилин.

Далі родзинки й журавлину запарте окропом на 5 хвилин, потім промийте й висушіть.

У велику миску викладіть жовтки, сіль, решту цукру, ванільний цукор і перемішайте вінчиком до однорідності. Все вилийте в опару і гарно перемішайте.

Після цього поступово всипайте просіяне борошно і мішайте тісто 20 хвилин. Додавайте по шматочку м’яке вершкове масло і добре вимішайте.

Вмішайте в тісто родзинки, журавлину та накрийте миску рушником і залишіть в теплому місці на 1 годину.

Розділіть тісто на шматочки і розкладіть їх у форми та дайте підійти ще 40-60 хвилин.

Духовку розігрійте до 180°C та поставте у неї паски на 40-45 хвилин.

Для глазурі желатин залийте 2 ст. л. води, перемішайте і залиште набухнути. У сотейник покладіть цукрову пудру, налийте 2 ст. л. води і грійте, помішуючи, до кипіння. Додайте желатин та збийте міксером до піни.

Верх паски змастіть глазур’ю і прикрасьте посипкою.

Завжди виходить з першого разу: рецепт паски, за яким готували ще наші бабусіЗавжди виходить з першого разу: рецепт паски, за яким готували ще наші бабусіЗавжди виходить з першого разу: рецепт паски, за яким готували ще наші бабусіЗавжди виходить з першого разу: рецепт паски, за яким готували ще наші бабусіРецепт приготування паски (кадр з відео)

Раніше ми повідомляли, що можна робити з залишками паски.

Також ми писали, що зробити, щоб паски довго не черствіли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Приготування Паски
NEWS
Зеленський підписав закон про мобілізацію: коли набуде чинності
Зеленський підписав закон про мобілізацію: коли набуде чинності