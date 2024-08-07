Як правильно зберігати шкіряні речі, щоб вони завжди були як нові

Властивості та особливості натуральної шкіри

Попри тисячоліття змін та появу нових матеріалів, шкіряні вироби залишаються популярними. Одяг, взуття та аксесуари зі шкіри - це не лише елегантність і стиль, але й практичність, зручність та довговічність.

Основний компонент шкіри - колаген, природний білок, що забезпечує їй міцність, еластичність та м’якість. Завдяки пористій структурі, шкіра добре пропускає повітря і вологу. Ці характеристики роблять шкіряні вироби зручними та комфортними.

Проте, неправильний догляд може знищити всі переваги шкіри. Колаген потребує зволоження і догляду, бо без цього шкіра стає вразливою до пошкоджень, подряпин і заломів. Зміни температури та умов зберігання можуть призвести до втрати еластичності.

Як правильно зберігати шкіряні вироби

Щоб зберегти шкіряні вироби у відмінному стані, необхідно дотримуватися кількох простих правил:

Доступ до повітря . Шкіряні вироби мають «дихати», тому герметичні упаковки неприпустимі.

. Шкіряні вироби мають «дихати», тому герметичні упаковки неприпустимі. Захист від ультрафіолету. Шкіру слід зберігати у затемнених місцях або спеціальних чохлах, щоб уникнути пересихання та зміни кольору.

Шкіру слід зберігати у затемнених місцях або спеціальних чохлах, щоб уникнути пересихання та зміни кольору. Уникання деформацій. Використовуйте правильні вішалки та уникайте зберігання у згорнутому вигляді.

Використовуйте правильні вішалки та уникайте зберігання у згорнутому вигляді. Стабільна температура. Зберігайте шкіряні вироби подалі від опалювальних приладів.

Перед тривалим зберіганням шкіряні вироби необхідно підготувати:

очистити від пилу та забруднень;

зволожити і пом’якшити - наприклад гліцерином;

провести антимольну та протигрибкову обробку.

Догляд за шкіряним одягом

Верхній одяг слід ретельно оглянути після завершення сезону. Підшийте розійшлися шви та почистіть невеликі плями. За серйозного забруднення - зверніться до хімчистки.

Після очищення провітріть одяг на свіжому повітрі, але не під прямим сонцем. Використовуйте міцні вішалки та просторі чохли з тканини для зберігання.

Догляд за шкіряним взуттям

Перед зберіганням взуття ретельно вимийте і висушіть його. Виконайте необхідний ремонт. Обробіть взуття касторовою олією або іншим пом’якшуючим засобом, а потім покрийте кремом і відполіруйте.

Використовуйте колодки або наповніть взуття папером для збереження форми.

Догляд за сумками

Сумки слід зберігати у спеціальних органайзерах або окремих чохлах, щоб уникнути деформацій. Для рідко використовуваних сумок заповніть їх папером і помістіть у тканинний мішечок перед зберіганням у коробці або чохлі.

Догляд за іншими аксесуарами

Шкіряні рукавички варто очистити та зволожити перед зберіганням. Використовуйте картонні трафарети для збереження форми і зберігайте рукавички у полотняному мішечку. Шкіряні ремені можна повісити у шафу або зберігати у комоді, уникаючи герметичної упаковки.

Як не слід зберігати шкіряні речі

Зберігання шкіри на прямому сонячному світлі

Можливо, у вас немає місця в шафі. А може, ви залишили свою шкіряну сумку на ґанку і забули про неї. У будь-якому випадку, надмірне пряме світло - природне чи штучне - може висушити шкіру і викликати появу тріщин.

Загортання шкіри у пластик

Шкіра є натуральним матеріалом і, як і наша шкіра, має пори. Тому їй потрібна достатня кількість кисню. Пластик, безумовно, не є дихаючим матеріалом і не забезпечить необхідну циркуляцію повітря для шкіри. До того ж, це може збільшити ризик появи цвілі на шкіряних виробах.

Зберігання шкіри поруч з металом

В результаті процесу дублення шкіра набуває унікальних хімічних властивостей. Через це шкіра може реагувати з металами (такими як ті, що використовуються для виготовлення ювелірних виробів) і утворювати некрасиві плями, які буде дуже важко видалити.

Складання шкіряних виробів

Є спокуса скручувати великі шкіряні одяги та аксесуари для економії місця. На жаль, це може спричинити утворення серйозних складок на шкірі. Це не тільки погіршує зовнішній вигляд шкіри, але й може бути незворотнім, якщо зберігати вироби тривалий час.

Наповнення сумки газетами

Хоча наповнення сумки є чудовим способом зберегти її форму, газети мають одну серйозну проблему. Якщо ви коли-небудь помічали, як друкарська фарба з газети залишається на руках, пам'ятайте, що те саме може статися з ніжною підкладкою вашої сумки.

Зберігання всіх шкіряних виробів разом

Якщо у вас є різноманітні шкіряні вироби, які потрібно зберігати - наприклад, шкіряна сумка, ремінь та куртка - краще тримати їх окремо. Це тому, що їхні відмінності в кольорі, просоченні та процесі дублення можуть призвести до неприємних взаємодій, яких бажано уникнути.