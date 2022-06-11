"Он верил в свое дело": оккупанты убили украинского журналиста Алексея Чубашева

О трагической новости сообщили его друзья и побратимы в соцсети Facebook.

Гибель журналиста

"Сегодня у меня погиб друг. Алексей Чубашев, автор и ведущий самого крутого медийного проекта для поддержки ВСУ. Мега положительный и профессиональный журналист. Офицер... Человек, который верил в свое дело", - написал его друг Михаил Макарук.

"Человек, который верил в свое дело и шел всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомню навсегда как порядочного улыбчивого хлопа за чашкой кофе в Мариинском парке ... мы освободим твою Родину на Запорожье...", - добавил он.

Также смерть журналиста подтвердил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"К сожалению, на войне погиб военный журналист, офицер Алексей Чубашев. Он был автором программы "Рекрут UA", также известный как бывший руководитель "Армии FM" и Военного телевидения Украины. Герои не умирают", - написал Ермак.

У Алексея осталась жена и маленький сын, который родился в марте этого года. При каких обстоятельствах погиб Чубашев и где - пока что не сообщается.

Алексей Чубашев погиб на фронте (фото: facebook.com/chubashev)

Что известно о журналисте

Алексей - военный журналист. В 2008 году он поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а позже в 2010 году уже на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета им. Шевченко.

В 2015 году он пошел в АТО. Алексей работал в составе Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины, где стартовал проект "Рекрут.UA", который выходит на 5 канале.

В декабре 2019 года стал и. о. руководителя Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины (главой радиостанции "Армия FM" и Военного ТВ), сменив Яну Холодную.

28 февраля 2021 года у Алексея закончился второй офицерский контракт, он был уволен в запас. В увольнении он занимался своими проектами. 24 февраля 2022 он принял решение вернуться на службу в ряды ВСУ и защищать от оккупантов нашу страну.