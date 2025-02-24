"Завдяки вам моя країна може жити мирно". Легенда НХЛ щиро звернувся до українців

Знаменитий чеський хокейний воротар, зірка НХЛ Домінік Гашек заявив про своє захоплення українцями, які вже третій рік дають відсіч російському агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост дворазового володаря Кубка Стенлі у X (Twitter) .

Спортсмен "як багаторазовий представник на Олімпійських іграх, а також як громадянин Чеської Республіки, яка є частиною ЄС" засудив "російську імперіалістичну війну проти вільної демократичної України".

Він наголосив, що українці не лише захищають свою країну, а й усю Європу від агресії.

Також знаменитий чех подякував президенту України, відзначивши, що завдяки українському народу його Чехія може жити в мирі та спокої. А Путіна Гашек назвав найбільшим злочинцем сучасності.

"Я хотів би подякувати президенту Зеленському і, перш за все, всьому українському народу, який захищає (і щодня ризикує своїм життям і втрачає його) як свою країну, так і всю Європу від російського імперіалістичного ворога на чолі з найбільшим злочинцем сучасності Путіним. Завдяки вам моя країна і мої співгромадяни зараз можуть жити в мирі на своїй території. Ви заслуговуєте на найбільше визнання і максимальну підтримку з нашого боку, яку неможливо виразити лише грошима" - заявив Гашек.

Наприкінці публікації легенда хокею закликав поділитися цим постом "з усіма фанатами, друзями та тими, кому не байдужа демократія, кому не байдуже майбутнє наступних поколінь". Домінік Гашек в Києві (фото: x.com/hasek_dominik)

Нагадаємо, що Домінік Гашек - легендарний воротар, відомий своєю унікальною технікою гри та реакцією, за що отримав прізвисько "Домінатор". Протягом кар’єри грав за такі клуби, як "Чикаго Блекгокс", "Баффало Сейбрс", "Детройт Ред Вінгс" та "Оттава Сенаторс", двічі здобувши Кубок Стенлі. Він також шестиразовий володар Трофею Везіни (премія найкращому воротарю НХЛ) та олімпійський чемпіон 1998 року в складі збірної Чехії.

Гашек завжди мав активну громадянську позицію. Він виступає проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях та активно підтримує український народ від самого початку російського вторгнення.