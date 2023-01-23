Заціпеніння, потік сліз та шок: як ми реагуємо на масові трагедії та що допоможе впоратися

Психіка дуже гостро реагує на масові трагедії України під час війни. Ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі, трагедія у Броварах - призвели до масової загибелі багатьох людей. А у багатьох українців це викликало шок, заціпеніння, страх та інші складні емоції.

Психологи пояснили, як ми реагуємо на такі трагедії, і які способи допоможуть упоратися з таким навантаженням. Про це йдеться у Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

Як ми реагуємо на трагедії під час війни

За словами психолога Марії Січинської, багато українців на тлі таких трагедій відчули гострі, хоч і різні емоції. Хтось кілька днів поспіль плакав, когось охопив неконтрольований гнів. А хтось нібито нічого не відчув. Але парадокс у цьому, що усі ці реакції є нормою.

Емоційне оніміння

Може виникати як реакція на сильний стрес, з яким психіка неспроможна впоратися. Тому запускаються захисні механізми, які можуть призвести до стану, в якому людина не може переживати ні негативні, ні позитивні емоції.

Таке емоційне оніміння іноді супроводжується неможливістю поплакати - навіть коли ми відчуваємо в цьому потребу.

Як впоратися: Плакати – це найкраще, що ви можете зробити для себе в такому стані. Каталізатором може стати інша подія – сумна пісня, фільм. Річ у тому, що коли ви плачете, ви зменшуєте рівень кортизолу і стрес обнуляється.

Неконтрольований гнів

Також проявляється як агресія чи ненависть. Всі ці емоції також зараз широко поширені й багато українців відчували їх після трагедії у Дніпрі. У таких ситуаціях – це здорова реакція. Але в довгостроковій перспективі вони здатні стати деструктивними для нас самих та оточуючих.

Як впоратися: Знайдіть безпечний спосіб дати вихід гніву. Порвіть на шматки аркуш паперу, послухайте агресивний рок, займіться прибиранням. Придушення гніву та агресії у довгостроковій перспективі може мати негативні для вашої психіки наслідки. Впоратися з ними самостійно буде набагато складніше.

Емоційна гойдалка та потік сліз

Неможливість стримати сльози, емоційні гойдалки - такі стани під час війни стали вже, на жаль, звичними для багатьох українців. Ми постійно перебуваємо в інформаційному полі, де говорять про війну, показують війну та багато смерті.

Як впоратися: Навчіться перемикати увагу та витягувати себе з цього стану постійного скролінгу. Дотримуйтесь розпорядку дня, гуляйте на свіжому повітрі, якщо є така можливість, реагуйте тільки на важливу інформацію. Це – не прояв байдужості, а простий спосіб захистити свою психіку та вберегти фізичне здоров'я.