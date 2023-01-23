Оцепенение, поток слез и шок: как мы реагируем на массовые трагедии и что поможет справиться

Психика очень остро реагирует на массовые трагедии в Украине во время войны. Ракетный удар по жилому дому в Днепре, трагедия в Броварах - привели к массовой гибели многих людей. А у многих украинцев это вызвало шок, оцепенение, страх и другие сложные эмоции.

Психологи объяснили, как мы реагируем на такие трагедии, и какие способы помогут справиться с такой нагрузкой. Об этом говорится в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

Как мы реагируем на трагедии во время войны

По словам психолога Марии Сичинской, многие украинцы на фоне таких трагедий почувствовали острые, хотя и разные эмоции. Кто-то несколько дней подряд плакал, кого-то охватил неконтролируемый гнев. А кто-то якобы ничего не почувствовал. Но парадокс в том, что все эти реакции являются нормой.

Эмоциональное онемение

Может возникать как реакция на сильный стресс, с которым психика не в состоянии справиться. Поэтому запускаются защитные механизмы, которые могут привести к состоянию, в котором человек не в состоянии переживать ни негативные, ни позитивные эмоции.

Такое эмоциональное онемение иногда сопровождается невозможность поплакать - даже, когда мы чувствуем в этом потребность.

Как справиться: Плакать - это самое лучшее, что вы можете сделать для себя в таком состоянии. Катализатором может стать другое событие - грустная песня, фильм. Дело в том, что, когда вы плачете, вы уменьшаете уровень кортизола и стресс обнуляется.

Неконтролируемый гнев

Также проявляется как агрессия или ненависть. Все эти эмоции тоже сейчас широко распространены и многие украинцы чувствовали их после трагедии в Днепре. В таких ситуациях - это здоровая реакция. Но в долгосрочной перспективе они способны стать деструктивными для нас самих и окружающих.

Как справиться: Найдите безопасный способ дать выход гневу. Порвите на куски лист бумаги, послушайте агрессивный рок, займитесь уборкой. Подавление гнева и агрессии в долгосрочной перспективе может иметь негативные для вашей психики последствия. Справиться с ними самостоятельно будет уже намного сложнее.

Эмоциональные качели и поток слез

Невозможность сдержать слезы, эмоциональные качели - такие состояния во время войны стали уже, к сожалению, привычными для многих украинцев. Мы постоянно находимся в информационном поле, где говорят о войне, показывают войну и много смерти.

Как справиться: Научитесь переключать внимание и вытягивать себя из этого состояния постоянного скроллинга. Придерживайтесь распорядка дня, гуляйте на свежем воздухе, если есть такая возможность, реагируйте только на действительно важную информацию. Это - не проявление безразличия, а простой способ защитить свою психику и уберечь физическое здоровье.