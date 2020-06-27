Затронет миллионы людей: суть нового закона об аренде недвижимости

В Украине хотят ввести новый закон об аренде недвижимости (иллюстративное фото: canva.com)

Власти хотят обязать проводить все договора об аренде недвижимости через риелторов

В Украине хотят ввести новый закон об аренде недвижимости, который обяжет арендодателей и съемщиков подписывать договора исключительно через риелтерские агентства. Согласно тексту зарегистрированного законопроекта, власти хотят обязать пользоваться услугами риелторов и для продажи недвижимого имущества. Сами риелторы при этом будут обязаны проходить экзамены для квалификации, что уже предлагалось ранее.

На официальном сайте Верховной Рады сообщается, что новый проект закона отправлен на рассмотрение в профильный комитет.

Для контроля выполнения нормы о покупке/аренде жилья только через посредника, в Раде предлагают создать новый сервис – Единую информационную базу, которая будет открытой и доступной в онлайне. Планируется, что риелторы будут вносить в нее информацию по договорам, каждому из которых присвоят уникальный номер. Незарегистрированные в базе договоры будут считаться незаконными.

Рекламу продажи или предоставления недвижимости в аренду тоже предлагают разрешать только через риелторов. Механизм такой: продавец или арендодатель должен будет включать в рекламу номер паспорта объекта, который ему выдаст риелтор. Реклама без номера грозит штрафом в 47,2 тыс. гривен.

Что касается экзаменов для риелторов, то контролировать его прохождение собираются через еще один электронный сервис – реестр риелтерской деятельности. Сам экзамен будет проводить комиссия "Национальной федерации специалистов в сфере риелтерской деятельности". Она же должна заниматься реестром.

Если закон будет принят, работа без прохождения экзамена обойдется риелторам в 8,5-17 тыс. гривен штрафа с компенсацией прибыли. А если нарушитель снова попадется, заплатить нужно будет уже 17-34 тыс. гривен штрафа с конфискацией.

Авторы законопроекта считают, что их предложения позволят детенизировать рынок недвижимости.

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Автор: Киселева Анна