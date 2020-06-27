ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Затронет миллионы людей: суть нового закона об аренде недвижимости

STYLERЖизнь    27.06.2020 - 17:31
Затронет миллионы людей: суть нового закона об аренде недвижимости
В Украине хотят ввести новый закон об аренде недвижимости (иллюстративное фото: canva.com)

Власти хотят обязать проводить все договора об аренде недвижимости через риелторов

В Украине хотят ввести новый закон об аренде недвижимости, который обяжет арендодателей и съемщиков подписывать договора исключительно через риелтерские агентства. Согласно тексту зарегистрированного законопроекта, власти хотят обязать пользоваться услугами риелторов и для продажи недвижимого имущества. Сами риелторы при этом будут обязаны проходить экзамены для квалификации, что уже предлагалось ранее.

На официальном сайте Верховной Рады сообщается, что новый проект закона отправлен на рассмотрение в профильный комитет.

Для контроля выполнения нормы о покупке/аренде жилья только через посредника, в Раде предлагают создать новый сервис – Единую информационную базу, которая будет открытой и доступной в онлайне. Планируется, что риелторы будут вносить в нее информацию по договорам, каждому из которых присвоят уникальный номер. Незарегистрированные в базе договоры будут считаться незаконными.

Рекламу продажи или предоставления недвижимости в аренду тоже предлагают разрешать только через риелторов. Механизм такой: продавец или арендодатель должен будет включать в рекламу номер паспорта объекта, который ему выдаст риелтор. Реклама без номера грозит штрафом в 47,2 тыс. гривен.

Что касается экзаменов для риелторов, то контролировать его прохождение собираются через еще один электронный сервис – реестр риелтерской деятельности. Сам экзамен будет проводить комиссия "Национальной федерации специалистов в сфере риелтерской деятельности". Она же должна заниматься реестром.

Если закон будет принят, работа без прохождения экзамена обойдется риелторам в 8,5-17 тыс. гривен штрафа с компенсацией прибыли. А если нарушитель снова попадется, заплатить нужно будет уже 17-34 тыс. гривен штрафа с конфискацией.

Авторы законопроекта считают, что их предложения позволят детенизировать рынок недвижимости.

Ранее мы рассказывали, как карантин повлиял на элитную жилую недвижимость Киева.

Также сообщалось, что налог на недвижимость в Украине будут считать по-новому.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины законопроектнедвижимость
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь