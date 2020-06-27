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Зачепить мільйони людей: суть нового закону про оренду нерухомості

STYLERЖиття    27.06.2020 - 17:31
Зачепить мільйони людей: суть нового закону про оренду нерухомості
В Україні хочуть запровадити новий закон про оренду нерухомості (ілюстративне фото: canva.com)

Влада хоче зобов'язати проводити всі договори про оренду нерухомості через рієлторів

В Україні хочуть ввести новий закон про оренду нерухомості, який зобов'яже орендодавців і орендарів підписувати договори виключно через рієлторські агентства. Згідно з текстом зареєстрованого законопроєкту, влада хоче зобов'язати користуватися послугами рієлторів і для продажу нерухомого майна. Самі рієлтори при цьому будуть зобов'язані проходити іспити для кваліфікації, що вже пропонувалося раніше.

На офіційному сайті Верховної Ради повідомляється, що новий проєкт закону був відправлений на розгляд у профільний комітет.

Для контролю виконання норми щодо купівлі/оренди житла тільки через посередника, у Раді пропонують створити новий сервіс – Єдину інформаційну базу, яка буде відкритою і доступною в онлайні. Планується, що рієлтори будуть вносити в неї інформацію за договорами, кожному з яких присвоять унікальний номер. Незареєстровані в базі договори будуть вважатися незаконними.

Рекламу продажу або надання нерухомості в оренду теж пропонують вирішувати тільки через рієлторів. Механізм такий: продавець або орендодавець повинен буде включати в рекламу номер паспорта об'єкта, який йому видасть рієлтор. Реклама без номера загрожує штрафом у 47,2 тис. гривень.

Що стосується іспитів для рієлторів, то контролювати їх проходження збираються через ще один електронний сервіс – реєстр рієлторської діяльності. Сам іспит буде проводити комісія "Національної федерації фахівців у сфері рієлторської діяльності". Вона ж повинна займатися реєстром.

Якщо закон буде прийнятий, робота без проходження іспиту обійдеться рієлторам у 8,5-17 тис. гривень штрафу з компенсацією прибутку. А якщо порушник знову попадеться, заплатити потрібно буде вже 17-34 тис. гривень штрафу з конфіскацією.

Автори законопроєкту вважають, що їхні пропозиції дозволять детінізувати ринок нерухомості.

Раніше ми розповідали, як карантин вплинув на елітну житлову нерухомість Києва.

Також повідомлялося, що податок на нерухомість в Україні будуть рахувати по-новому.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України законопроектнедвижимость
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