В затопленном парке в Днепре по пешеходных дорожках плавают утки (фото, видео)

В городе Днепр один из парков затопило из-за обильных осадков и таяния снега. Его территория превратилась в один сплошной водоем и в результате поднятия воды по тротуарам плавают утки.

Как сообщает "Информатор", затопило пешеходную зону озеро в парке им. Ларазя Глобы, вода в котором поднялась примерно на 1,5 метра. А потому утки из водоема переместились в новообразованную огромную лужу и купаются даже на тротуарах. А горожане, особенно дети, даже приходят их покормить.

Парк в центре Днепра после обильных осадков "поплыл" (видео: dp.informator.ua/)

Издание поясняет, что затопление произошло из-за того, что в искусственном озере забился механизм спуска лишней воды. В свою очередь, в парке говорят, что подтопление возникло из-за большого количества осадков.

Пешеходными дорожками в парке Днепра плавают утки (фото: dp.informator.ua/)

Напомним, в Карпатах перед Новым годом ударил лютый мороз и замело. На высокогорье температура держится до -12 градусов.

Как ранее рассказали синоптики, 27 декабря в Украине столбики термометров ночью опустятся до -9 градусов, днем до -1 градуса.