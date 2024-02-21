Затопили сусіди? Адвокат розповіла, як діяти, щоб повернути гроші за майно

Алгоритм дій

Спочатку треба встановити причину "потопу". Якщо протікання виникло в межах вашої квартири, то за усунення наслідків та ремонтні роботи відповідати будете ви.

Однак, якщо це виникло з вини сусіда, то претензію необхідно пред’являти йому.

Також, якщо винним у затоплені квартири є сусіди, необхідно зафіксувати такий факт, а саме скласти акт. Для цього потрібно звернутися до балансоутримувача (ЖЕК або ОСББ) для того, щоб відповідна комісія склала акт про затоплення квартири.

Такий акт має містити інформацію щодо причин завданої шкоди, перелік пошкоджених речей, обсяги необхідного ремонту та обов’язково підписи членів комісії, власників квартири що зазнала шкоди, власників квартири з вини яких сталося залиття.

Адвокат рекомендує окрім акту мати фото чи відеоматеріали пошкоджень, завданих внаслідок залиття. Важливо щоб на фото чи відео було відображено не лише наслідки залиття, але й причини.

Важливо, чим детальніше буде зафіксовано пошкодження, тим краще. Покази свідків також можуть бути доказом.

Що можна ще зробити

До того ж можна провести експертне дослідження відповідною експертною установою. Адже якщо сусіди, з вини яких ваше помешкання було затоплено, відмовляються добровільно відшкодовувати збитки, то можна звернутись до суду.

Тоді більш надійним доказом буде висновок Експертного дослідження, якщо суд виявить неправильне оформлення акту і визначить його неналежним доказом.

Тому, якщо винна особа відмовляється усувати шкоду добровільно, звертайтесь з позовом до суду за зареєстрованим місцем проживання або перебування винуватця.

Як діє медіація

Водночас можна скористатися процедурою медіації. Медіація - це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси усіх учасників конфлікту.

Якщо сторони конфлікту погоджуються на медіацію і добровільно доходять згоди, то можна заключити медіаційну угоду (договір) про відшкодування збитків.

Угода може укладатися в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.