Затмение Солнца и новолуние совпадут в декабре 2021: что строго запрещено в это время
Солнечное затмение и новолуние будут происходить в один и тот же день - 4 декабря. Этот период будет нести опасность и одновременно возможности каждому из нас.
Для чего благоприятен и не очень это время рассказала Styler знаменитый астролог Арина Артуровна.
Новолуние состоится в 09:43 по киевскому времени, а пик затмения ожидается в 09:33 (в 07:33 по всемирному координированному времени).
Что нельзя делать
По словам астролога, это время "розовых очков" и об этом следует помнить. В этот период все может казаться слишком радостным и оптимистичным, но обольщаться не стоит.
Арина Артуровна рекомендует мыслить позитивно, но реально без иллюзий, так как ожидания могут не оправдаться и впоследствии может случиться разочарование и выгорание.
Что можно делать в этот период:
- создавать бизнес-планы, начинать новые предприятия, получать новые вакансии, заниматься карьерным ростом,
- заниматься издательством и психоаналитикой, научными разработками, творческим, интеллектуальным развитием, общественной работой,
- учиться, писать диссертации, дипломные работы,
- решать юридические вопросы, оформлять иски и прочую документацию,
- начинать партийную деятельность, оформлять партнерские отношения,
- делать финансовые вложения в зарубежные банки, начинать партнерство с компаниями за рубежом,
- совершать развлекательные путешествия, деловые поездки, туризм,
- усиливать старые связи и искать новые, особенно в бизнесе (до 18 декабря),
- делать актуальные покупки в спортивной и развлекательной сфере,
- заниматься спортом, фитнесом,
- заниматься артистическим, творческим развитием,
- организовывать различные мероприятия, банкеты, юбилеи,
- отправлять посылки,
- совершать финансовые операции личного характера - займы, депозиты, решать долговые вопросы.
Кто сможет увидеть затмение?
В Украине затмение видно не будет. Его можно будет наблюдать из Антарктиды и частично - Южной Африки и южной части Атлантического океана.
Событие будет необычным, поскольку путь полного затмения будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду. Большинство путей затмения проходят с запада на восток.
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