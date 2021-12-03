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Затмение Солнца и новолуние совпадут в декабре 2021: что строго запрещено в это время

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Пятница 03 декабря 2021 22:18
Затмение Солнца и новолуние совпадут в декабре 2021: что строго запрещено в это время Фото: Солнечное затмение и новолуние 4 декабря 2021 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Солнечное затмение и новолуние будут происходить в один и тот же день - 4 декабря. Этот период будет нести опасность и одновременно возможности каждому из нас.

Для чего благоприятен и не очень это время рассказала Styler знаменитый астролог Арина Артуровна.

Новолуние состоится в 09:43 по киевскому времени, а пик затмения ожидается в 09:33 (в 07:33 по всемирному координированному времени).

Что нельзя делать

По словам астролога, это время "розовых очков" и об этом следует помнить. В этот период все может казаться слишком радостным и оптимистичным, но обольщаться не стоит.

Арина Артуровна рекомендует мыслить позитивно, но реально без иллюзий, так как ожидания могут не оправдаться и впоследствии может случиться разочарование и выгорание.

Что можно делать в этот период:

  • создавать бизнес-планы, начинать новые предприятия, получать новые вакансии, заниматься карьерным ростом,
  • заниматься издательством и психоаналитикой, научными разработками, творческим, интеллектуальным развитием, общественной работой,
  • учиться, писать диссертации, дипломные работы,
  • решать юридические вопросы, оформлять иски и прочую документацию,
  • начинать партийную деятельность, оформлять партнерские отношения,
  • делать финансовые вложения в зарубежные банки, начинать партнерство с компаниями за рубежом,
  • совершать развлекательные путешествия, деловые поездки, туризм,
  • усиливать старые связи и искать новые, особенно в бизнесе (до 18 декабря),
  • делать актуальные покупки в спортивной и развлекательной сфере,
  • заниматься спортом, фитнесом,
  • заниматься артистическим, творческим развитием,
  • организовывать различные мероприятия, банкеты, юбилеи,
  • отправлять посылки,
  • совершать финансовые операции личного характера - займы, депозиты, решать долговые вопросы.

Кто сможет увидеть затмение?

В Украине затмение видно не будет. Его можно будет наблюдать из Антарктиды и частично - Южной Африки и южной части Атлантического океана.

Событие будет необычным, поскольку путь полного затмения будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду. Большинство путей затмения проходят с запада на восток.

Ранее астролог также рассказала про все самые значительные события декабря 2021.

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затмение астролог
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