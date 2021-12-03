Затемнення сонця і молодик співпадуть у грудні 2021: що строго заборонено в цей час
Сонячне затемнення і молодик будуть відбуватися в один і той же день - 4 грудня. Цей період буде нести небезпеку і одночасно можливості кожному з нас.
Для чого сприятливий і не дуже цей час Styler знаменитий астролог Аріна Артуровна.
Молодик відбудеться о 09:43 за київським часом, а пік затемнення очікується о 09:33 (о 07:33 за всесвітнім координованим часом).
Що не можна робити
За словами астролога, це час "рожевих окулярів" і про це слід пам'ятати. У цей період все може здаватися занадто радісним і оптимістичним, але спокушатися не варто.
Аріна Артуровна рекомендує мислити позитивно, але реально без ілюзій, так як очікування можуть не виправдатися і згодом може статися розчарування і вигорання.
Що можна робити в цей період:
- створювати бізнес-плани, починати нові підприємства, отримувати нові вакансії, займатися кар'єрним ростом,
- займатися видавництвом і психоаналітикою, науковими розробками, творчим, інтелектуальним розвитком, громадською роботою,
- вчитися, писати дисертації, дипломні роботи,
- вирішувати юридичні питання, оформляти позови та іншу документацію,
- починати партійну діяльність, оформляти партнерські відносини,
- робити фінансові вкладення в зарубіжні банки, починати партнерство з компаніями за кордоном,
- здійснювати розважальні подорожі, ділові поїздки, туризм,
- посилювати старі зв'язки і шукати нові, особливо в бізнесі (до 18 грудня),
- робити актуальні покупки в спортивній та розважальній сфері,
- займатися спортом, фітнесом,
- займатися артистичним, творчим розвитком,
- організовувати різні заходи, банкети, ювілеї,
- відправляти посилки,
- здійснювати фінансові операції особистого характеру - позики, депозити, вирішувати боргові питання.
Хто зможе побачити затемнення?
В Україні затемнення видно не буде. Його можна буде спостерігати з Антарктиди і частково - Південної Африки і південної частини Атлантичного океану.
Подія буде незвичайною, оскільки шлях повного затемнення буде рухатися зі сходу на захід через Західну Антарктиду. Більшість шляхів затемнення проходять із заходу на схід.
Раніше астролог також розповіла про всі найзначніші події грудня 2021.