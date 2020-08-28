ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Засушит, а потом зальет: какие области Украины пострадают от резкой смены погоды

Пятница 28 августа 2020 21:20
Засушит, а потом зальет: какие области Украины пострадают от резкой смены погоды
Погода в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в конце августа будет резко меняться от жары до гроз

Погода в Украине в конце августа подарит украинцам жаркие засушливые дни, но в некоторые области под занавес лета придут грозы с дождями и снижением температуры.

Так, согласно данным синоптиков Украинского гидрометцентра, 30 и 31 августа будут очень жаркими (+30+35), а небо - безоблачным. Но 31 числа на Запад придет атмосферный фронт с грозовыми осадками.

А вот завтра, 29 августа, ожидается переменная облачность и высокие градусы - от +24 до +28 на Севере, северо-западе и Востоке. А в Центре, Юге и большинстве западных областей +27+31 градус. Осадки в субботу маловероятны.

В Киеве суббота будет с переменной облачностью и температурой в +26+28 градусов. Воскресенье и понедельник - солнечными и жаркими - от +30 до +32 градусов.

Засушит, а потом зальет: какие области Украины пострадают от резкой смены погоды

Погода в Украине 29 августа (скрин: meteo.gov.ua)

Воскресенье, 30 августа, будет жарким (+29+35 градусов) по всей стране, разве что на Востоке минимальная облачность.

А вот в последний день осени Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области накроет грозами и дождями. Здесь температура немного снизится (+26+30 градусов), а вот в остальных регионах 31 августа будет жара и без осадков.

Засушит, а потом зальет: какие области Украины пострадают от резкой смены погодыЗасушит, а потом зальет: какие области Украины пострадают от резкой смены погоды

Погода в Украине 30 и 31 августа (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз на сентябрь и теперь считают, что первый месяц осени будет жарким.

Также сообщалось, что синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь