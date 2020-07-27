Как заставить жену не слушать тещу: самый дельный совет

В сети часто можно наткнуться на запрос "как заставить жену не слушать тещу?". Судя по всему, с данной "проблемой" сталкивается немалое количество мужчин.

Специалисты знают, что делать в подобных ситуациях. Так, психолог Александр Терентьев отмечает: родители вмешиваются в жизнь своих взрослых детей ровно настолько, насколько сами дети им позволяют. Эксперт дал несколько советов мужчинам, которые сталкивают с подобной ситуацией.

"Вы не можете силком оторвать мать от дочери, а дочь - от матери. Отделиться от матери ваша жена может только сама, по собственному желанию. Мешает ей это сделать страх - что она будет никому не нужна, что ее никто не будет любить и заботиться. Вы здесь можете помочь только тем, что можете создать благоприятные (для отделения дочери от матери) условия - отдельную территорию, и уговорить ее обратиться к психологу, обеспечить свою поддержку. Объяснить жене, что оставшись с мамой, она будет жить мамину жизнь, своей у нее не будет. Если она хочет прожить свою жизнь и иметь свою семью, ей нужно проработать свои отношения с мамой, при помощи психолога. Но это опять же, не силком. Это может быть только добровольным решением вашей жены", - пишет Терентьев на сайте "Психология счастливой жизни".

По словам специалиста, ошибка многих мужей в том, что они в подобных ситуациях "все силы пускают на войну с тещей".

"Если вы хотите строить отношения с женой, то нужно сосредоточиться и все силы отдать именно этим отношениям. Отвоевать дочь у матери, против ее воли, вы не сможете. Вы можете только создать условия для отделения от матери, и наладить отношения с женой таким образом, чтобы она чувствовала вашу мощную поддержку. Это поможет ей отделиться от матери, если она сделает этот выбор. То есть, ваш путь для укрепления семьи - укрепление отношений с женой, а не война с ее родственниками. Жить вам - с женой, а не с ее родней", - советует он.

В то же время, по словам других психологов, нужно быть готовым к тому, что для того, чтобы жена полностью была на стороне мужа и больше прислушивалась к его мнению, чем к маминому, пройдет много времени. И этот процесс потребует много терпения и усилий. При этом, отмечают специалисты, никогда не говорите о теще плохо.

"Когда ребенок слышит плохое о родителях, то, даже понимая вашу правоту, начинает защищать своих. Так поступает каждый человек. Будьте великодушны и снисходительны. Истинная сила мужчины заключается в большем, чем у женщины, спокойствии. Уступайте в малом. Не вступайте в мелочные ссоры. Не спорьте по пустякам, но определите для себя границы, за которые вы не отступите несмотря ни на что. Попробуйте взглянуть на ситуацию с высоты, не свысока. Дочь и мать связаны очень прочными узами, это подтвердят все психологи. С этим бесполезно бороться, это надо принять. Это природа. Это надо принять и менять очень постепенно", - подчеркивает психолог Полина Игра.

Напомним, что ранее луцкий террорист подвергся анализу психолога.

Также мы рассказывали о том, какие продукты негативно влияют на психологическое состояние.