Засновники гуманітарної місії "Фріда": волонтерський рух - втілення стійкості українського народу

Сьогодні світ відзначає Міжнародний день волонтера. Засновники українсько-ізраїльської гуманітарної місії "Фріда" Роман Гольдман, Марк Нев'язький привітали волонтерів зі святом та заявили, що волонтерський рух в Україні – втілення єднання та стійкості нашого народу.

"Волонтерський рух - втілення єднання та стійкості українського народу. Захоплююся нашими медиками, яких лише у "Фріді" понад 1,000 лікарів з усього світу. Це люди, які працювали у найгарячіших точках: Харків, Запоріжжі, Чернігові, Бучі, Херсоні, Ірпені та інших багатостраждальних містах. Усього з початку війни місія FRIDA допомогла понад 25,000 пацієнтам", - заявили Гольдман та Нев'язький.

За їхніми словами, волонтери роблять велику справу та наближають перемогу України.

"Ми всі разом безоплатно витрачаємо свій час, гроші та сили, допомагаючи Батьківщині. Сотні благодійних фондів, десятки тисяч людей, які об'єднуються у волонтерські організації чи діють самостійно. Усі мають єдину мету - допомогти. Вони роблять це по-різному, хтось яскраво масштабно, а хтось тихо, даруючи добро й увагу окремій людині, яка потребує. І кожен такий волонтер цінний! Ми всі працюємо для відновлення держави, виконуємо соціально важливу функцію - підтримку людей, які опинилися жертвами війни", - додав Роман Гольдман.

Також за його словами, волонтери несуть у світ любов та допомогу. Десятки, сотні тисяч простих українців та іноземців підтримують моральний дух нації.

"Особливо необхідно сказати слова подяки медикам, які зберігають здоров'я та життя, дбають про пацієнтів у найекстремальніших умовах. Це скромні люди, які часто роблять неможливе в ім'я порятунку інших", - резюмували засновники українсько-ізраїльської гуманітарної місії "Фріда".