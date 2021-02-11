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Заснеженный Киев глазами фотографа: что происходит в столице

Автор: Styler

Сегодня, 11 февраля, Киев продолжило засыпать снегом. Коммунальщики не успевают справляться с расчисткой дорог и улиц. Но по прогнозу синоптиков, активные осадки должны прекратится 13-14 февраля.

Предлагаем вам посмотреть фотографии заснеженной столицы, которые сделал фотокорреспондент "РБК-Украина".

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Снег в Киеве (фото: РБК-Украина)

В центре Киева дороги почищены, но на обочинах находиться очень много снега. Также на фото видно, как коммунальщики стараются очистить тротуары. Несмотря на снегопад жизнь в столице не останавливается.

Снег в Киеве (фото: РБК-Украина)

Чтобы уменьшить количество людей на дорогах, власти Киева решили закрыть школы и детсады на два дня - 11-12 февраля. При этом жителей столицы призывали пользоваться автомобилями в крайней необходимости, чтобы не создавать пробки на дорогах.

Снег в Киеве (фото: РБК-Украина)

Людей также попросили убрать автомобили с проезжей части, поскольку они могут мешать коммунальщикам чистить снег.

Снег в Киеве (фото: РБК-Украина)

Напомним, климатологи ошеломили прогнозами. По их словам, весна в Украине станет экстремальной. Конец февраля порадует потеплением, но за ним будет новое похолодание.

Ожидается, что зима в Украине закончится не раньше середины марта. А вот апрель и май станут экстремальными месяцами, поскольку будет большое количество осадков.

Мы также писали о том, после снегопадов на Одессу обрушилась вода. Машины плавали по улицам.

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