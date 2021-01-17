В заснеженных Карпатах на склоне "засекли" семью редких лесных жителей (фото)

С приходом настоящей зимы в Карпатах прибавилось туристов. Отдыхающие заходят в самые удаленные уголки леса и покоряют высокие склоны, чтобы полюбоваться непревзойденными пейзажами. Настоящим подарком путешественникам стала возможность наблюдать за крупным стадом оленей, прогуливавшимся в глубине карпатских лесов.

Невероятные фото оленей опубликовал в группе "Животный мир Украины" в Facebook фотограф Мирон Марецкий.

Снимки были сделаны 14 января, и несмотря на сумерки, на фото хорошо видно оленей. Они спокойно ходили по заснеженному лесу.

В Карпатах засняли стадо оленей (фото: facebook.com/varynnyy.svit.ukrayiny)

Как известно, один самец оленя живет со многими самками. Убийство оленей в Украине строго запрещено. Охота на оленей отдельных видов разрешается во время сезона охоты.

Как мы ранее писали, в Запорожской области в селе Беленькое неизвестное существо держит в страхе всех местных жителей. Дело в том, что ночью совершаются нападения на домашних животных.

Также мы сообщали, что в Чернобыле увидели лошадей Пржевальского. Это последний оставшийся вид диких лошадей, которые были практически истреблены в 20 веке.