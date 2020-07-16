Заслужений артист України смертельно хворий і перебуває в реанімації: деталі

Заслужений артист України опинився в реанімації (Колаж РБК-Україна)

Відомий акордеоніст Завадський потрапив у лікарню

Заслужений артист України Ігор Завадський опинився в реанімації. Акордеоністу діагностували четверту стадію СНІДу.

Музикант повідомив на своїй сторінці у Facebook, що вже близько тижня перебуває в реанімації. До лікарні він потрапив з підозрою на коронавірус. Однак обстеження показало, що у нього більш серйозне захворювання.

"Моя затяжна пригода. Зараз 6-й день у реанімації Бердянська. У головній лікарні міста. Ще вчора говорили, що двостороння пневмонія (Ковіду немає, тест негативний), а після прийшов інший тест — у мене ще і 4-я стадія СНІДу", - написав Завадський в соцмережах.

Він додав, що зараження сталося близько 7-8 років тому і в цей час він перебував у в'язниці.

"При вступі брали тест на ВІЛ, двічі у кожного. І єдиний варіант, що випадково або спеціально мені ввели ВІЛ в СІЗО", - припустив музикант.

Він додав, що лікування вже почали та припустив, що його різке погіршення здоров'я навесні пов'язано саме з цим захворюванням.

"Лікування від нього почалося вже сьогодні. 7 крапельниць в день з найсильнішим антибіотиками, купа таблеток і процедур. Вставати не можу взагалі. Тільки лежати на спині виходить. Коли людина різко худне, це початок 4-ї стадії. Я схуд на 10 кг не через велосипед цієї весни... В поїзді Київ - Бердянськ, сильно мене продуло кондиціонером. 29-го червня. Але в морі один раз встиг скупатися", - додав Завадський.

Ігор Завадський опинився в центрі скандалу, який був пов'язаний з педофілією. Йому пред'явили звинувачення в липні 2013 року і засудили на 13 років колонії. Його адміністратор Андрій Брігіда отримав 7 років в'язниці, а водій Андрій Бойко – покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2016 році Апеляційний суд скасував вирок музиканта Ігоря Завадського. Він був звільнений на поруки, а справу надіслано до суду першої інстанції.