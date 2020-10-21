Зашел купить молоко: в супермаркете Киева охрана изувечила мужчину

В супермаркете Киева охрана издевалась над клиентом (коллаж РБК-Украина)

В киевском супермаркете охранники жестоко избили мужчину

В киевском супермаркете на Оболони охрана жестоко избила мужчину, который пришел купить молоко. По словам жителя столицы, это произошло в супермаркете "Варус" по адресу Проспект Оболонский 47/42. Мужчина сообщил, что сотрудники магазина заподозрили его в краже пачки масла, но на самом деле он ничего такого не делал. О вопиющем случае Юрий Солоха написал на своей Facebook-странице.

"Я зашел купить молоко. Взял молоко, подошел на кассу, оплатил и забрал сдачу. Меня за спиной позвали фразой "молодой человек". Когда я повернулся к нему в этот момент сзади подбежали еще три человека и заламали мне руки и один из этих людей сделал подсечку за ногу и толкнули меня так, что я упал лицом в пол. Один с этих людей присел возле меня с левой стороны и положил мою левую руку ладошкой вверх себе на колено с угрозой сломать руку, если я буду сопротивляться", - описал события автор поста.

По словам мужчины, охрана была одета в гражданское, но один их них показал бейджик супермаркета. Юрия обвинили в том, что он украл сливочное масло. Охранники сказали, что у них есть видео, доказывающее факт кражи. Как оказалось, охрана ошиблась. Но при этом мужчине продолжили наносить удары.

"Меня подняли и совершают еще два удара в грудную клетку и спрашивают: "Ты брал?" И ведут в комнату "охраны", где делают еще два удара в лицо с локтя, но там уже мне повезло прикрыться рукой. Я и говорю что это ошибка, что этого не может быть. А они говорят что сейчас найдем видео и все увидишь. Нашли они видеозапись и показали в ускоренном режиме. Дальше я попросил посмотреть в замедленном режиме и, как оказалось, охрана не досмотрела", - рассказал Юрий Солоха.

Также мужчина показал, что у него разбит нос, губа и ему пришлось обратиться за помощью к медикам.

В супермаркете Киева избили мужчину охранники (фото: Facebook/Юрий Солоха)

Отметим, что в комментариях украинцы настоятельно порекомендовали Юрию обратиться в полицию и защитить свои права, которые были нарушены. Он ответил, что в правоохранительные органы уже обратился.

Как мы ранее писали, в украинском супермаркете женщине не продали продукты и она устроила скандал.