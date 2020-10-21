Зайшов купити молоко: у супермаркеті Києва охорона понівечила чоловіка

У супермаркеті Києва охорона знущалася над клієнтом (колаж РБК-Україна)

В київському супермаркеті охоронці жорстоко побили чоловіка

В київському супермаркеті на Оболоні охорона жорстоко побила чоловіка, який прийшов купити молоко. За словами жителя столиці, це сталося в супермаркеті "Варус" за адресою Проспект Оболонський 47/42. Чоловік повідомив, що співробітники магазину запідозрили його в крадіжці пачки масла, але насправді він нічого такого не робив. Про кричущий випадок Юрій Солоха написав на своїй Facebook-сторінці.

"Я зайшов купити молоко. Взяв молоко, підійшов на касу, оплатив і забрав решту. Мене за спиною покликали фразою "молодий чоловік". Коли я повернувся до нього в цей момент ззаду підбігли ще три людини і заламали мені руки і один з цих людей зробив підсічку за ногу і штовхнули мене так, що я впав обличчям на підлогу. Один з цих людей присів біля мене з лівого боку і поклав мою ліву руку долонею вгору собі на коліно з погрозами зламати руку, якщо я буду чинити опір", - описав події автор посту.

За словами чоловіка, охорона була одягнена в цивільне, але один з них показав бейджик супермаркету. Юрія звинуватили в тому, що він вкрав вершкове масло. Охоронці сказали, що у них є відео, яке доводить факт крадіжки. Як виявилося, охорона помилилася. Але при цьому чоловікові продовжили наносити удари.

"Мене підняли і зробили ще два удари в грудну клітину і запитують: "Ти брав?" І ведуть в кімнату "охорони", де роблять ще два удари в обличчя з ліктя, але там вже мені пощастило прикритися рукою. Я і кажу що це помилка, що цього не може бути. А вони кажуть що зараз знайдемо відео і все побачиш. Знайшли вони відеозапис і показали в прискореному режимі. Далі я попросив подивитися в уповільненому режимі та, як виявилося, охорона не додивилася", - розповів Юрій Солоха.

Також чоловік показав, що у нього розбитий ніс, губа і йому довелося звернутися за допомогою до медиків.

В супермаркеті Києва охоронці побили чоловіка (фото: Facebook/Юрій Солоха)

Відзначимо, що в коментарях українці настійно порекомендували Юрію звернутися в поліцію і захистити свої права, які були порушені. Він відповів, що правоохоронні органи вже звернувся.

Як ми раніше писали, в українському супермаркеті жінці не продали продукти і вона влаштувала скандал.