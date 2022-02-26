Защитники острова Змеиный могут быть живыми, - Погранслужба

"Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы.

ГНСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы", - сказано в сообщении.



Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.

Как уже сообщалось, 24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.

"Понимаем, что пропагандисты "русского мира" умеют производить нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались", - сообщили пограничники.

Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Работа, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям.



В настоящее время, после получения информации об их предполагаемом местонахождении, ГНСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях.