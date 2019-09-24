ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как защититься от поборов в школе: советы юриста

STYLERЖизнь    24.09.2019 - 17:56
Как защититься от поборов в школе: советы юриста
Поборы в школе - как действовать если требуют деньги, советы юриста (коллаж: РБК-Украина)

Если в школе берут поборы, важно обратиться в управляющие органы

Поборы в украинских школах - "нормальная" практика, которая с точки зрения законодательства - недопустима. У родителей в школе не имеют права требовать деньги на ремонт или другие нужды. О том, что делать, если школьная администрация требует деньги, рассказал глава территориального управления юстиции города Киева Станислав Куценко, передает "Сегодня".

Когда в школе у родителей требуют деньги на ремонт или другие нужды, то им следует обратиться в администрацию учебного заведения или в управление образования. Если это не помогло – в правоохранительные органы. Если и полиция не отреагировала, то можно обращаться в прокуратуру, жалуясь на бездействие, считает Куценко.

"Поборы в школах недопустимы. Недавно в законодательстве произошли изменения, которые предусматривают, что благотворительные взносы являются одним из источников поступления средств в бюджет школы. Но есть большая разница между благотворительным, добровольным взносом и поборами. Ключевое понятие – добровольность", – подчеркнул Куценко.

По его словам, родители могут добровольно сделать взносы, но обязательно – на казначейский счет школы. После этого они вправе требовать отчет об использовании средств. Однако недопустимо и не предусмотрено законодательством принуждать родителей без доброй воли сдавать деньги.

Напомним, что ранее "Татуировка" второклассника вызвала нешуточный скандал в школе.

Частная школа: как подарить ребенку успешное будущее В Одессе выросло количество детей, отравившихся в школе
Новости Украины школаюрист
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь