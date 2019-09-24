Как защититься от поборов в школе: советы юриста

Поборы в школе - как действовать если требуют деньги, советы юриста (коллаж: РБК-Украина)

Если в школе берут поборы, важно обратиться в управляющие органы

Поборы в украинских школах - "нормальная" практика, которая с точки зрения законодательства - недопустима. У родителей в школе не имеют права требовать деньги на ремонт или другие нужды. О том, что делать, если школьная администрация требует деньги, рассказал глава территориального управления юстиции города Киева Станислав Куценко, передает "Сегодня".

Когда в школе у родителей требуют деньги на ремонт или другие нужды, то им следует обратиться в администрацию учебного заведения или в управление образования. Если это не помогло – в правоохранительные органы. Если и полиция не отреагировала, то можно обращаться в прокуратуру, жалуясь на бездействие, считает Куценко.

"Поборы в школах недопустимы. Недавно в законодательстве произошли изменения, которые предусматривают, что благотворительные взносы являются одним из источников поступления средств в бюджет школы. Но есть большая разница между благотворительным, добровольным взносом и поборами. Ключевое понятие – добровольность", – подчеркнул Куценко.

По его словам, родители могут добровольно сделать взносы, но обязательно – на казначейский счет школы. После этого они вправе требовать отчет об использовании средств. Однако недопустимо и не предусмотрено законодательством принуждать родителей без доброй воли сдавать деньги.

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