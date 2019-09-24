Як захиститися від поборів у школі: поради юриста

Побори в школі - як діяти якщо вимагають гроші, поради юриста (колаж: РБК-Україна)

Якщо в школі беруть побори, важливо звернутися в керуючі органи

Побори в українських школах - "нормальна" практика, яка з точки зору законодавства - неприпустима. У батьків у школі не мають права вимагати гроші на ремонт або інші потреби. Про те, що робити, якщо шкільна адміністрація вимагає гроші, розповів голова територіального управління юстиції міста Києва Станіслав Куценко, передає "Сьогодні".

Коли в школі у батьків вимагають гроші на ремонт або інші потреби, то їм варто звернутися в адміністрацію навчального закладу або в управління освіти. Якщо це не допомогло – у правоохоронні органи. Якщо і поліція не відреагувала, то можна звертатися в прокуратуру, скаржаться на бездіяльність, вважає Куценко.

"Побори в школах неприпустимі. Нещодавно в законодавстві відбулись зміни, які передбачають, що благодійні внески є одним із джерел надходження коштів до бюджету школи. Але є велика різниця між благодійним, добровільним внеском і поборами. Ключове поняття – добровільність", – підкреслив Куценко.

За його словами, батьки можуть добровільно зробити внески, але обов'язково – на казначейський рахунок школи. Після цього вони мають право вимагати звіт про використання коштів. Проте неприпустимо і не передбачено законодавством примушувати батьків без доброї волі здавати гроші.

Нагадаємо, що раніше "Татуювання" другокласника викликала неабиякий скандал в школі.